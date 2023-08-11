اللجنة المنظمة تضع «اللمسات الأخيرة» لـ «مونديال رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)



وضعت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» في الاجتماع الذي عُقد بنادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، اللمسات الأخيرة لانطلاق الحدث العالمي الذي يقام بفندق هيلتون الحبتور من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بمشاركة 610 لاعبين يمثلون 90 دولة.

واطلعت اللجنة على فقرات حفل الافتتاح الذي سيكون مبسطاً ومعبراً، ويقام مساء 21 أغسطس بفندق هيلتون الحبتور.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم «نسخة استثنائية»، مشيراً إلى أن نجاح مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة في يونيو الماضي، يضاعف من مسؤولية فرق العمل المختلفة، لتكرار المشهد نفسه في «مونديال» رفعات القوة وفق النهج المرسوم.

وقال: ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية، مما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في المجتمع، وترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم»، ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه البعض، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية، وفق الاستراتيجية الموضوعة.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي مدير البطولة، أنه للمرة الأولى تستضيف دبي «بطولتين عالميتين» خلال 60 يوماً، وأن فرق العمل المختلفة على قدر التحدي، من أجل تقديم «نسخة استثنائية» في بطولة العالم لرفعات القوة.

وأشار إلى أن دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولات أصحاب الهمم العالمية، من نسخة إلى أخرى في الألعاب المختلفة، وأن نسخة مونديال رفعات القوة هي الأخرى «قياسية»، من حيث عدد الدول واللاعبين.

ووجه العصيمي الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات المختلفة على إنجاح البطولات العالمية التي نظمها النادي.