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الرياضي

إنييستا.. الظهور الأول في ودية «العميد»

إنييستا.. الظهور الأول في ودية «العميد»
11 أغسطس 2023 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يدخل الإسباني إندريس إنييستا اللاعب الجديد لفريق الإمارات، ضمن خيارات تشكيلة المدرب محمد الجالبوت في مباراة «الصقور» الودية أمام مضيفه النصر، في الساعة السابعة والنصف مساء السبت، على ستاد آل مكتوم في دبي.
وتعد التجربة الودية المرتقبة، والتي تجرى بعيداً عن أعين الإعلام والجمهور، الأخيرة في سلسلة تحضيرات الفريقين لانطلاق لموسم الجديد 2023- 2024 من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستهله «العميد» بلقاء الجزيرة في دبي، فيما يلعب «الصقور» في ضيافة الوصل على ملعب زعبيل 19 أغسطس الجاري.
وأقام «الأزرق» قبل عودته مؤخراً إلى دبي معسكراً إعدادياً في هولندا، خاض خلال 4 تجارب ودية في معسكر هولندا أمام بي إس في أيندهوفن 1-3، ودوردريخت الهولندي 1-0، والرياض السعودي 0-1، وتوب أوس الهولندي 0-1، فيما أقام «الصقور» العائد حديثاً إلى دوري المحترفين معسكراً إعدادياً في تركيا.
وشارك إنييستا الوافد الجديد على «دورينا» في الحصة التدريبية الأولى بقميص «الصقور»، بعد توقيعه عقداً لمدة موسم قابل للتجديد، في صفقة انتقال حر، قادماً من فيسيل كوبي الياباني، بعد تجربته الأكثر نجاحاً مع ناديه الأسبق برشلونة الإسباني.
وحظي إنييستا باستقبال حافل من زملائه الجدد في فرقة «الصقور»، خلال التدريب الأول بملعب النادي في رأس الخيمة، والذي شهد حضوراً كبيراً من لاعبي فرق المراحل السنية بنادي الإمارات، بجانب عدد كبير من الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.

دوري أدنوك للمحترفين
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