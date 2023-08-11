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الرياضي

إسبانيا تطيح هولندا بـ «الصاعقة»

إسبانيا تطيح هولندا بـ «الصاعقة»
11 أغسطس 2023 12:52

ولينجتون (رويترز) 

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تأهلت إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى، بعد أن سجلت البديلة سلمى بارايويلو هدف الفوز على هولندا 2-1 في الوقت الإضافي.
وقالت مهاجمة برشلونة «19 عاماً» التي كسرت التعادل «هذا يعني لي كل شيء، كانت لحظة استثنائية ونشوة مذهلة، أنا في أقصى درجات السعادة».
وجاءت كل الأهداف متأخرة إذ منحت ماريونا كالدينتي التقدم لإسبانيا في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، وانتزعت فان دير جرات التعادل بالدقيقة 91 في مباراتها الأخيرة قبل الاعتزال، لتنقل المواجهة إلى وقت إضافي أمام أكثر من 32 ألف مشجع في استاد ولينجتون.
وأصبحت هولندا، المصنفة التاسعة ووصيفة بطلة النسخة السابقة الولايات المتحدة، آخر مرشحة للقب تودع البطولة العامرة بالمفاجآت، إذ خرجت أمريكا وألمانيا وكندا والبرازيل بالفعل.
وجاء التأهل التاريخي لإسبانيا رغم تمرد اللاعبات خلال التحضير للبطولة، حيث رفضت 15 لاعبة الانضمام للمنتخب في سبتمبر الماضي، بداعي تأثير المنافسات على صحتهن النفسية، ووجهن شكاوى مباشرة ضد المدرب خورخي بيلدا.
وأعلن الاتحاد الإسباني عن دعم بيلدا، لكن عادت ست لاعبات فقط من المتمردات للمشاركة في كأس العالم.

مونديال السيدات
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