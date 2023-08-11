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الرياضي

«المشاغب» يغيب عن «فلاشينج ميدوز»

«المشاغب» يغيب عن «فلاشينج ميدوز»
11 أغسطس 2023 13:00

 
نيويورك (أ ف ب) 

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يغيب الأسترالي كيريوس عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، رابعة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطق الشهر المقبل لعدم تعافيه من الإصابة، حسب ما أفاد المنظمون.
ولم يلعب كيريوس «28 عاماً» إلا مرة واحدة هذا العام، بعد إجراء جراحة في ركبته في يناير، في حين أجبرته إصابة في معصمه بعد ذلك على الانسحاب من بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات «جراند سلام»، ودورات «ايه تي بي» في واشنطن وتورونتو وسينسيناتي.
وبلغ المشاغب كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون عام 2022، ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في العام ذاته، حيث تمكن في طريقه من إقصاء الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً حينها، قبل أن يخسر أمام مواطن الأخير كارين خاتشانوف «المصنف 27».
وضمن السياق ذاته، قال منظمو بطولة «فلاشينج ميدوز» إن الألماني يان لينارد شتروف «المصنف 25» عالمياً، لن يشارك أيضاً في آخر «جراند سلام» هذا العام، ويحل في القرعة الرئيسية الأرجنتينيان فاكوندو دياس أكوستا ودييجو شفارتسمان بدلاً من كيريوس وشتروف.

التنس
نيك كيريوس
فلاشينج ميدوز
ويمبلدون
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