موراي ينسحب من بطولة تورونتو بسبب مشكلة البطن



لندن (د أ ب)



تقدم نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي بالاعتذار إثر انسحابه من مواجهة الإيطالي جانيك سينر ضمن منافسات بطولة تورونتو التي تحتضنها كندا، بسبب مشكلة في البطن. وكان من المفترض أن يلتقي اللاعبان ضمن دور الستة عشر ببطولة تورونتو، لكن موراي قرر الانسحاب لتفادي تفاقم المشكلة والمعاناة من الإصابة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» عن موراي قوله في بيان: «واجهت مشكلة مماثلة لهذه للغاية في العام الماضي خلال بطولة شتوتجارت قبل بطولة ويمبلدون، وقد اضطررت للغياب عن بطولة كوينز لكنني تمكنت من المشاركة في ويمبلدون».

وأضاف:«استغرق الأمر ما بين عشرة و12 يوما قبل أن أشعر بحال جيد من جديد، المشكلة الآن ليست بنفس ذلك السوء، لكن الخطر هو أن أتنافس حيث أن ذلك قد يجعل الأمور تزداد سوءا، لذلك، أنا بحاجة لمتابعة المشكلة في الأيام المقبلة وأتمنى أن أكون بحال جيد خلال أيام قليلة. أنا آسف حقا. شكرا لكم».

وتأهل جانيك سينر بذلك إلى دور الثمانية دون عناء، وسيلتقي الفرنسي جايل مونفيس الذي تأهل بالفوز على الأسترالي ألكسندر فيكيتش 6 / 4 و6 / 4.

وصعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية أيضا بفوزه على البولندي هوبرت هوركاتش 3 / 6 و7 / 6 و7 / 6. ويلتقي ألكاراز في دور الثمانية، الأمريكي تومي بول، الذي تأهل بالفوز على مواطنه ماركوس جيرون 6 / 3 و6 / 2.

وحقق ألكاراز بذلك الانتصار الرابع عشر له على التوالي وتقدم خطوة جديدة نحو اللقب السابع له هذا الموسم. ورفع ألكاراز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 49 مقابل أربع هزائم، ولا شك في أنه يسعى للثأر لهزيمته أمام تومي بول في مونتريال في العام الماضي.

ويشارك ألكاراز في بطولة تورونتو للمرة الأولى ويتطلع إلى التتويج بثالث لقب له في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، حيث سبق له التتويج بلقبي إنديان ويلز ومدريد.