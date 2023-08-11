البايرن ولايبزج.. «البداية سوبر»



برلين (د ب أ)

في بداية منافسات الموسم الجديد، يشهد ملعب «أليانز أرينا» معقل بايرن ميونيخ مواجهة متجددة للفريق البافاري أمام لايبزج «السبت»، في مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونخ قد تُوج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر على التوالي، بينما يخوض لايبزج مباراة كأس السوبر، باعتباره حامل لقب كأس ألمانيا.

والتقى البايرن ولايبزج في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر الألماني، وانتهت المواجهة بفوز مثير لبايرن ميونيخ 5-3 على ملعب «ريد بول أرينا» معقل لايبزج.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في نسخة هذا الموسم، لكن بملامح مختلفة، في ظل التغييرات العديدة التي أسفرت عنها سوق الانتقالات الصيفية، وكذلك ظروف الإصابات.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر للعام الثاني عشر على التوالي، ولا شك في أن المباراة ستشكل فرصة جيدة لإلقاء الضوء على الصفقات الجديدة بالفريق البافاري.

ومن بين الوجوه الجديدة، من المؤكد أن يغيب جيريرو عن المباراة، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق «عضلة السمانة»، تعرض لها خلال فترة الاستعداد للموسم، بينما يستمر غياب مانويل نوير وتوماس مولر وإريك مكسيم تشوبو موتينج، مع استمرار برنامج إعادة التأهيل لكل منهم. ورغم حالات الغياب، لا يزال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ يحظى بكتيبة من النجوم يمكنه الاختيار من بينهم، وتتضمن القائمة المتألق جمال موسيالا الذي كان قد لعب دوراً بطولياً في انتزاع لقب «البوندسليجا» في الموسم الماضي، عندما سجل هدف الفوز 2-1 الحاسم في الثواني الأخيرة، من المباراة الأخيرة أمام كولون في مايو الماضي.

ويسعى موسيالا وعناصر أخرى في الفريق بلا شك إلى وضع بصمة جيدة، وقيادة بايرن ميونيخ لانتزاع أول الألقاب في الموسم الجديد.

وعلى الجانب الآخر، شهد لايبزج أيضاً العديد من التغييرات عبر سوق الانتقالات، حيث رحل عنه لايمر وكريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي ويوشكو جفارديول ومارسيل هالستنبيرج، لكن لايبزج، الذي يدربه المدير الفني ماركو روزه، عزز قوته الهجومية ودعم الفريق بضم كريستوف بومجارتنر والشاداي بيتشيابو وفابيو كارفاليو ولويس أوبيندا وتشافي سيمونز.

وحقق بايرن ميونيخ ولايبزج نتائج إيجابية بشكل عام خلال المباريات الودية، في فترة الاستعداد للموسم، لكن مباراة كأس السوبر تشكل اختباراً حقيقياً لقدرات الفريقين قبل انطلاق الدوري الألماني «البوندسليجا».

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الفريقين في النسخة الماضية سجلت رقماً قياسياً من حيث عدد الأهداف في تاريخ كأس السوبر الألماني حيث شهدت ثمانية أهداف، وسجلها ثمانية لاعبين مختلفين.

ويمكن لبايرن ميونيخ تحقيق رقم قياسي جديد يتمثل في إحراز لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي.

وربما يستمد بايرن ميونيخ مزيداً من التفاؤل من خلال سجلات التاريخ، حيث كانت آخر مرة تُوج فيها بطل الكأس بلقب كأس السوبر الألماني، في عام 2015، عندما تغلب فولفسبورج على البايرن بركلات الجزاء الترجيحية.

وتُوج بايرن ميونيخ باللقب ست مرات خلال آخر سبع نسخ، حيث أحرز بوروسيا دورتموند نسخة 2019، عندما خاض البطولة باعتباره وصيف بطل الدوري، حيث توج بايرن ميونيخ بلقبي الدوري والكأس في موسم 2018- 2019.