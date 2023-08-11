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الرياضي

ليفربول يقترب من «الصفقة القياسية»

ليفربول يقترب من «الصفقة القياسية»
11 أغسطس 2023 12:09

ليفربول (د ب أ)


يقترب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من إبرام صفقة قياسية تاريخية في الدوري الإنجليزي، حسبما أفاد تقرير لموقع «ذي أتلتيك». 

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وأوضح التقرير أن ليفربول اتفق مع برايتون على ضم لاعب الوسط الإكوادوري الشاب مويسيس كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني «نحو 127 مليون يورو». 

وإذا أتم ليفربول هذه الصفقة، تصبح أغلى صفقة يبرمها أي نادٍ إنجليزي، علماً بأن تشيلسي الإنجليزي، حسبما أفاد التقرير، كان هو الأقرب لضم كايسيدو «21 عاماً» خلال الأيام الماضية.
وتعاقد ليفربول بالفعل مع أليكسيس ماك اليستر، الذي لعب بجوار كايسيدو في وسط برايتون الموسم الماضي.
وحتى الآن، لا يزال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول، حيث انتقل إليه قبل خمس سنوات مقابل 85 مليون يورو، ولكن تشيلسي يمتلك حالياً الصفقة الأغلى في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي، حيث ضم في يناير الماضي اللاعب الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
تشيلسي
فان دايك
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