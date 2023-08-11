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كين يخضع للفحص في «البايرن»

كين يخضع للفحص في «البايرن»
11 أغسطس 2023 12:06

ميونيخ (د ب أ)


يخضع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين «30 عاماً» اليوم «الجمعة» للفحص الطبي في نادي بايرن ميونيخ الألماني تمهيداً لانتقاله المرتقب إلى الفريق البافاري، قادماً من توتنهام الإنجليزي، حسبما أفادت شبكة «سكاي» اليوم الجمعة. وأوضح التقرير أن كين قد يشارك مع البايرن أيضاً في المباراة المقررة غداً «السبت» أمام لايبزج على لقب كأس السوبر الألماني. وكانت تقارير ذكرت أن كين وافق على الانتقال لبايرن بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين توتنهام والبايرن على الصفقة مقابل أكثر من 100 مليون يورو للنادي الإنجليزي. 

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وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن اللاعب يرغب في حسم موقفه النهائي قبل بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، والذي تنطلق فعالياته مساء اليوم «الجمعة».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
هاري كين
توتنهام
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