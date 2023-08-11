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الرياضي

«منشور» رونالدو بـ 3 ملايين دولار!

«منشور» رونالدو بـ 3 ملايين دولار!
11 أغسطس 2023 11:59

 
(رويترز) 

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تفوق كريستيانو رونالدو، نجم النصر وصيف بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، على منافسيه، بعدما أصبح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعلى المشاهير دخلاً عبر «انستجرام» للعام الثالث على التوالي.
وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة «فوربس»، أعلى الرياضيين دخلاً في العالم للمرة الأولى منذ 2017، عقب انتقاله إلى النصر، قائمة أثرياء «انستجرام» 2023.
وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها هوبر اتش كيو، وهي أداة الجدولة الخاصة بـ «انستجرام»، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة، بشأن القيمة التي يتقضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر «انستجرام» و«يوتيوب».
وتكشف الأداة أن المهاجم البرتغالي، يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر «انستجرام»، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب منافسي رونالدو، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.
ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما مشاهير آخرين أمثال المغنية، والممثلة سيلينا جوميز، ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر ونجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بـ «الصخرة».
وهناك رياضيان آخران ضمن المراكز العشرين الأولى، هما لاعب الكريكت الهندي فيرات كوهلي، ولاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.

الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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