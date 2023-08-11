ألكاراز يتخلص من «كابوس البداية» في كندا



كندا (رويترز)

أكمل المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز انتفاضة رائعة، ليهزم هوبرت هوركاتش 3-6 و7-6 و7-6، ويتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كندا المفتوحة للتنس، ليواصل بطل ويمبلدون تطوير مستواه، قبل منافسات أميركا المفتوحة.

وتخلص اللاعب الإسباني من كابوس البداية، بعد تقدم هوركاتش 3-صفر في المجموعة الأولى، خلال ست دقائق فقط في طريقه للظفر بها.

وتراكمت المشاكل على ألكاراز، بعد تعرض إرساله للكسر في بداية المجموعة الثانية، لكنه رد الكسر ليتعادل 1-1، وبعدها بدأ في التحكم في إيقاع اللعب، بينما تراجع حماس منافسه البولندي.

وسيطر ألكاراز في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، ثم فرض هيمنته في المجموعة الحاسمة، ليتقدم 5-2 ويثير حماس الجماهير في تورونتو، لكنه افتقد الدقة في نقاط حسم اللقاء، ليستعيد هوركاتش عافيته، ويتعادل 5-5، ثم تقدم 6-5.

وارتكب هوركاتش عدة أخطاء مكلفة في الشوط الفاصل، استغلها ألكاراز ليحقق فوزه 14 على التوالي.

وكافح أليخاندرو دافيدوفيتش بعد تأخره في المجموعة الثالثة ليهزم كاسبر رود 7-6 و4-6 و7-6، ويحرم المصنف الثالث من بلوغ دور الثمانية.

ويلتقي الإسباني دافيدوفيتش فوكينا مع الأميركي ماكنزي مكدونالد الذي أطاح بالكندي ميلوش راونيتش، من أجل مقعد في المربع الذهبي.

وتفوق الأسترالي أليكس دي مينو على تيلور فريتز المصنف الثامن 7-6 و4-6 و6-1، ليبلغ دور الثمانية، في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة الأولى، وسيكون منافسه المقبل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني.