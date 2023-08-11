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«زوارق أبوظبي» تتحدى الزمن بمونديال «الفورمولا-2»

«زوارق أبوظبي» تتحدى الزمن بمونديال «الفورمولا-2»
11 أغسطس 2023 12:00

كلابيدا (الاتحاد)


يبدأ يوم السبت فصل مهم وحاسم، عبر تفاصيل الجولة الأولى، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة بمدينة كلابيدا في ليتوانيا، وذلك بانطلاق سباق السرعة وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة في الجولة، وهي 19 زورقاً من 12 جنسية، تطمح إلى أفضل وأسرع زمن في مسار السباق.
وتنطلق زوارق فريق أبوظبي، ممثلة في راشد القمزي بطل العالم 3 مرات، ومنصور المنصوري في رحلة قوية، من أجل إحراز أفضل وأسرع زمن، وتسجيل أقوى توقيت في مسار السباق، من أجل ضمان انطلاقة متقدمة عبر السباق الرئيسي للجولة يوم الأحد، ويقام سباق السرعة اليوم على مسار يبلغ طوله 1875 مترا على ساحل بحر البلطيق الذي تطل عليه المدينة التي تعتبر ثالث أكبر مدن ليتوانيا.
ويسجل أبطال فريق أبوظبي حضورهم في مدينة كلابيدا، لأن تكون رابع محطة يشارك عبرها الفريق في ليتوانيا، حيث شارك في مدينة زاراساي في 2016، عبر البطولة نفسها، كما شارك مرتين في مدينة كوناس، ولاحقاً في مرتين في مدينة كوبكيس أيضاً آخرها الموسم الماضي.
وتنطلق تصفيات السرعة، على ثلاث مراحل ابتداءً من الساعة الخامسة بتوقيت كلابيدا، وتستمر ساعة ونصف الساعة، حيث يتأهل مجموعة من الزوارق حتى الوصول إلى التصفية الأخيرة، والتي تشهد مشاركة 10 زوارق فقط، تتنافس فيما بينها لإحراز الزمن الأفضل والأسرع.
ويبرز بين المنافسين وبقوة صاحب الأرض والجمهور المتسابق الليتواني إدجراس ريابكو، والذي يبحث عن فوز قوي بين جماهيره وعلى أرضه، وأنهى إدجراس الموسم الماضي في المركز الرابع، بعد موسم قوي، بالإضافة أيضاً إلى مشاركة كولين جيلف البريطاني، والذي حقق لقب البطولة 3 مرات في السابق، فيما يغيب حامل لقب البطولة للموسم الماضي الألماني ستيفان هاجن هذا الموسم.

 

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ويبحث راشد القمزي نجم فريق أبوظبي عن استعادة اللقب العالمي الذي حققه في الموسم قبل الماضي للمرة الأخيرة، وعاندته الأعطال وبشكل غريب الموسم الماضي، في أكثر الجولات لأن يبتعد عن المنافسة على اللقب، والذي يطمح بشدة من أجله هذا الموسم.
وأكد راشد القمزي أنه يقاتل بقوة منذ أول جولة حتى يتمكن من الفوز، ومعانقة لقب البطولة هذا الموسم، وقال: تنطلق البطولة على 4 جولات هذا الموسم، ويجب أن نتحلى بالتركيز منذ الجولة الأولى، لجمع النقاط، والبقاء في الصدارة، وتعرضت لحظ غريب في الموسم الماضي، ومطاردة من الأعطال حرمتني من اللقب، وأطمح إلى استعادته هذا الموسم.
وعن زورقه الجديد، والذي يشارك به للمرة الأولى، أكد راشد القمزي أنه تم إعداده بمواصفات خاصة للمنافسة، وتجربته من قبل الطاقم الفني، قبل القدوم إلى هنا، وقال: متفائل بالزورق الجديد، وأعتقد أن إمكاناته عالية، وسيكون لي فرصة للوصول إلى سرعات عالية من خلاله.
وتحدث القمزي عن مسار السباق الذي يفسح المجال له للوصول إلى السرعة المنشودة، وقال: المسار جيد وبه مسافات معقولة بين البوابات الهوائية ويمنحني ذلك الفرصة من أجل محاولة تقديم أسرع الدورات، الأهم هو التركيز منذ التصفية الأولى، والوصول حتى آخر تصفية.
وتمنى راشد القمزي أن يبتعد عنه شبح الأعطال الذي رافقه في آخر موسم.

الإمارات
أبوظبي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
ليتوانيا
راشد القمزي
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