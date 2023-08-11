نابولي وأوسيمين.. «المسلسل انتهى»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



قال أوريليو لورينتيس رئيس نادي نابولي، إن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين نجم وهداف الفريق لن يرحل خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، وإنه باقٍ مع الفريق في الموسم الجديد، رغم العروض العديدة المغرية التي انهالت على النادي من أجل الحصول على خدماته.

ووضع لورينتيس بذلك حداً للأنباء الكثيرة التي ترددت بشأن رحيله هذا الصيف، وقال في حديث لشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا إن «مسلسل أوسيمين» انتهى، وسيبقى مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف: عقد أوسيمين يمتد لعامين آخرين، ولابد من احترام العقود بين طرفي الاتفاق، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ويمثل علاقة ثنائية، وطالما إن الوفاق والاتفاق قائم بين الطرفين، ليست هناك مشكلة والشفافية موجودة دائماً بيننا.

وكان أوسيمين مطلوباً في باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ثم دخل الهلال السعودي منافساً، وقدم عرضاً مغرياً جداً قيمته 180مليون يورو، من أجل ضم الهداف النيجيري، ولكن رئيس النادي رفض هذا العرض.

ورغم أن مفاوضات تمديد عقد أوسيمين تراوح مكانها، ولم تتقدم «قيد أنملة»، إلا أن لورينتيس كرر تأكيده على إن هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي باقٍ مع الفريق، وطالب الجميع بالهدوء، مؤكداً أن اللاعب يرغب بشدة في تمديد عقده.

ووصل أوسيمين إلى نابولي في «صيف 2020»، قادماً من ليل الفرنسي، وسجل مع نابولي في الموسم المنتهي 31 هدفاً، في 39 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

وتدرب أوسيمين موسمين تحت قيادة لوسيانو سباليتي المدير الفني السابق، ويبدأ الموسم الجديد تحت قيادة مدرب آخر هو الفرنسي رودي جارسيا. وكان النجم النيجيري أصيب يوم الثلاثاء الماضي في «الكاحل» ولكنها إصابة لن تبعده كثيراً عن الفريق.

وينطلق الدوري الإيطالي «الكالشيو» في موسمه الجديد 19 أغسطس الجاري، حيث يلعب نابولي أولى مبارياته أمام فروسينوني.

وبدأ أوسيمين المولود في 29 ديسمبر 1998 «25عاماً»، مسيرته الاحترافية في فولفسبورج الألماني 2017، وانتقل منه إلى رويال شارلروا البلجيكي 2019، وليل الفرنسي «2019- 2020»، ليستقر بعدها في «صيف 2020» بنادي نابولي.