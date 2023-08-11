سان جيرمان «يستعطف» مبابي بـ «التسريح»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن أدارة باريس سان جيرمان بعثت برسالة إلى الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق، وبطل العالم المُتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، تؤكد له فيها أن النادي سيضطر إلى القيام بعملية «تسريح» واسعة النطاق للعاملين، إذا رحل عن الفريق «مجاناً»، وإذا ما استمر في موقفه، بعدم التجديد والإصرار على تمضية الموسم الأخير من عقده مع الفريق «2023-2024».

وبدت الرسالة وكأنها نوع من «الاستعطاف» من جانب النادي للاعبه «المتمرد» على حد قول بعض المصادر الصحفية المستقلة.

وبعد أن رفض مبابي توقيع عقد جديد، أو تفعيل بند السنة الإضافية في عقده، اضطرت إدارة سان جيرمان- نوعاً من الضغط - إلى حرمانه من السفر مع الفريق في الجولة الآسيوية بكوريا الجنوبية واليابان، كما حرمته من التدريبات الجماعية مع الفريق، وجعلته يتدرب مع اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم مع الفريق، ولم تكتف بذلك، وإنما رفعت صورته من حوائط النادي و«أفيشاته» في ملعب «حديقة الأمراء»، كما أن المتاجر الباريسية لم تعد تبيع قميصه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان قال في رسالته، إنه إذا لم يتلق «تعويض انتقال» برحيل مبابي، فإنه سيكون مضطراً إلى بيع عدد من اللاعبين، لتعويض الخسارة المالية الكبيرة التي يتكبدها، ما قد يؤدي أيضاً إلى «موجة تسريح» واسعة النطاق داخل النادي على مستوى العمالة الموجودة فيه.

وذكر موقع جول العالمي أنه برفض مبابي لما جاء في رسالة سان جيرمان، فإن الأمور تزداد تعقيداً، ويحتدم الصراع أكثر وأكثر بين النادي واللاعب، خاصة أن «الباريسي» يريد الحصول على مقابل مادي كبير من وراء بيع اللاعب هذا الصيف «250 مليون يورو».

وأضاف الموقع أن نتائج سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد قد تتأثر كثيراً بهذا الصراع، ولاسيما أن هناك نجماً آخر يرغب النادي في التخلص منه بالبيع هذا الصيف، هو البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويبقى السؤال: هل يلعب مبابي مع الفريق هذا الموسم الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي؟، المؤشرات كلها لا تنبئ عن إمكانية حدوث ذلك.

وفي المقابل، قالت «ليكيب» إن ريال مدريد لن يتقدم بأي عرض للحصول على خدمات مبابي، إلا إذا طلب اللاعب الرحيل، وهو ما لم يفعله مبابي حتى الآن.