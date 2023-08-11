كين يعلن قراره النهائي تجاه «البايرن»!



ميونيخ (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، وافق على الانتقال من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء ذلك وفقاً لما ذكره موقع «ذا أتلتيك» الإخباري، من دون ذكر مصادر. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بايرن ميونيخ وتوتنهام توصلا بالفعل إلى اتفاق حول انتقال كين، وبعدها، اختلفت الأقاويل حول موافقة اللاعب نفسه على الصفقة.

وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن هاري كين، بانتظار «الضوء الأخضر» للسفر إلى ميونيخ، والخضوع للفحص الطبي.

ويعد هاري كين على رأس أولويات بايرن ميونيخ منذ أسابيع، وقد يسجل رقماً قياسياً في صفقات الانتقالات بالدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث يتوقع انتقاله إلى «البايرن» مقابل أكثر من 100 مليون يورو «110 ملايين دولار».