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خلدون المبارك: ملعب «الاتحاد» الرجل الثاني عشر في «السيتي»

خلدون المبارك: ملعب «الاتحاد» الرجل الثاني عشر في «السيتي»
11 أغسطس 2023 01:24

لندن (د ب أ)

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أشاد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، بفريقه في الذكرى العشرين لتأسيس ملعب «الاتحاد» معقل الفريق. 
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن معالي خلدون المبارك قوله إن ملعب «الاتحاد» هذا الصيف أصبح كما أراده دائماً، «الرجل الثاني عشر في الفريق». وأوضح خلدون المبارك «حصدنا سبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وستة ألقاب بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وثلاثة ألقاب في درع الاتحاد، ولقباً وحيداً في دوري أبطال أوروبا».  وأضاف «شهد الموسم الماضي 2022-2023 فوزنا بثلاثية رائعة، في طريقنا إلى النهائي فزنا على لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد». 
وقال معالي خلدون المبارك، في مقابلته السنوية في ختام الموسم: «لقد أصبح (الاتحاد) حقاً حصناً، وأعتقد أنه شيء علينا جميعاً أن نأخذه في الاعتبار من أجل المستقبل». وأضاف: «ما يعطيه المشجعون للفريق يؤثر في أدائهم، انظروا إلى نصف النهائي أمام ريال مدريد وفوزنا برباعية نظيفة، وفوزنا في دور الثمانية أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، وكذلك فوزنا على لايبزج في دور الستة عشر بسبعة أهداف دون رد». وأوضح «أتمنى أن نتمكن من نقل هذا الآن إلى مستوى آخر، ملعب (الاتحاد) أصبح ما كنا نأمله دائماً، وهو حقاً الرجل الثاني عشر الذي نحتاجه، واللاعبون والطاقم التدريبي، ونحن في الإدارة نقدر ذلك».
وختم معالي خلدون المبارك حديثه: «شكراً للجماهير على هذه الأوقات المثيرة».

خلدون المبارك
ملعب الاتحاد
استاد الاتحاد
السيتي
مانشستر سيتي
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