تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية تختتم اليوم

الظفرة (وام)

تختتم اليوم مرحلة التصفيات الأولية للنسخة الثالثة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22»، لفئتي الرجال والنساء، استعداداً لليوم الختامي بالبطولة، والمقرر غداً بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة 446 رامياً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.

ويتأهل للمرحلة الختامية 45 رامياً للمنافسة على 15 جائزة تم تخصيصها للفائزين.

ويتضمن برنامج اليوم الختامي افتتاح الميدان لتدريب الرماة المتأهلين، ثم تجرى مراسم القرعة تمهيداً لانطلاق المسابقة الختامية، ويعقب ذلك تكريم الفائزين والشركاء والداعمين.

وأكد ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، أن النسخة الثالثة للبطولة حققت معدلات مرتفعة من المشاركين، بنسبة أكبر من النسختين الأولى والثانية، إضافة للمهارات المتميزة للمشاركين، والمستوى المتطور الذي يعزز أهمية هذه البطولة في بناء مهارات الرماة، وتطوير قدراتهم.

وتوجه مدير نادي الظفرة للرماية بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، على جهوده الملموسة، وحرصه على نجاح البطولة في نسختها الثالثة، لاسيما أنها تمثل نقلة نوعية في استراتيجية النادي التي تستهدف الاهتمام برياضة الرماية، متمنياً استمرار الدعم في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن البطولة تواصل تأكيد مكانتها المتميزة، لكونها من البطولات الإقليمية التي تشهد اهتماماً كبيراً، إضافة لجوائزها التي تبلغ 500 ألف درهم، موضحاً أن الفترة القادمة تشهد تنظيم مسابقة النساء من 2 إلى 22 سبتمبر المقبل.