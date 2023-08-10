فتح باب الترشيح لممثلي الأندية المحترفة في انتخابات اتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الانتخابات لاتحاد الكرة برئاسة محمد راشد الحفيتي، نائب رئيس اللجنة، تعديلات على جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة، ما يستدعي ضرورة تعديل جدول المواعيد الخاص بالعملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة.

وبحسب الجدول الزمني، تقرر إعادة فتح واستقبال طلبات الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة خلال الفترة من 11- 15 أغسطس، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها يومي 15 و16 أغسطس، وستكون فترة اختيار المرشح لمنصب الرئيس قائمته الانتخابية خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس وستعقد الجمعية العمومية الانتخابية 8 سبتمبر.

من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الاستئناف الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة برئاسة مايد محمد المراشدة، الطعن المقدم من مرشح نادي الوحدة على قرار لجنة الانتخابات، وقررت رفضه لعدم استيفائه للمستندات المطلوبة لشروط العضوية ضمن المهلة المحددة.