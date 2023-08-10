منتخب السلة يعود لبطولة «وليام جونز» بعد غياب 12 عاماً

علي معالي (دبي)

بعد غياب 12 عاماً، يعود منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى المشاركة في بطولة وليام جونز الدولية، وهي البطولة الدولية الأشهر في قارة آسيا، ومعترف بها من الاتحاد الدولي للعبة «فيبا»، ويستضيفها اتحاد تايبيه الصيني منذ عام 1977، ونسخة عام 2023 تحمل الرقم «42»، وتقام منافساتها على صالة تايبيه هيبينج في مدينة تايبيه خلال الفترة من 12 حتى 20 أغسطس الجاري، ويبدأ منتخبنا الوطني مشاركاته بلقاء فريق أنيانج كي جي سي الفلبيني يوم غد.

وتتوجه بعثة منتخبنا إلى الصين تايبيه فجر اليوم، وتضم 14 لاعباً تم الاستقرار على اختيارهم، بعد المباراة الودية مع منتخب مصر، ويترأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والمساعدين سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، وعلي الحمادي إدارياً، والمعالج عبدالرحمن فضل.

وعبر عبداللطيف الفردان عن تفاؤله بهذه المرحلة للمنتخب والجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد في سبيل ترتيب أوراقه قبل التصفيات الآسيوية المقبلة وقال: «وليام جونز مدارس كروية مختلفة في عالم السلة، حيث يشارك فيها فرق من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وقطر وإيران وأمريكا والصين تايبيه، ونظراً لعلاقتنا الطيبة وافقت اللجنة المنظمة على مشاركتنا في هذه النسخة التي تحمل رقم 42، وجاءت في توقيت مثالي للغاية لمنتخبنا الذي يعيش أجواء مثالية في التجهيز حتى نستطيع دخول أجواء المنافسات القارية المقبلة بشكل مناسب خاصة في تصفيات المرحلة النهائية من تصفيات آسيا».

أضاف: «خوض مباراة أمام منتخب مصر، ثم السفر إلى بطولة وليام جونز هي مرحلة مهمة من مراحل استكمال الإعداد، ومن المرات القلائل التي يتم فيها تجميع المنتخب بهذه الطريقة نظراً لـ «الروزنامة» المكدسة مع بداية الموسم من بطولات محلية وقارية ومشاركة شباب الأهلي في آسيا، وتواجد «روزنامة» خاصة بالبطولة العربية للمنتخبات، ولذلك كان من الصعب أن يتم تجميع المنتخب بهذه الطريقة وسط زحمة المنافسات المحلية للأندية محلياً وقارياً».

ومما يجدر ذكرة أن هناك أكثر من لاعب بمنتخبنا الحالي شارك من قبل في آخر نسخة في 2011، وهم: راشد ناصر الزعابي، قيس عمر، محمد عبداللطيف، عمر خالد، وجاسم محمد، وهؤلاء هم عناصر الخبرة حالياً، ومعهم مجموعة من عناصر الشباب التي دفع بهم د. منير خلال الفترات الماضية وأثبتوا كفاءة عالية، كما تواجد في وليام جونز 2011 أيضاً منير بن الحبيب، وراشد عبدالله النقبي أيضاً.

وكان المنتخب قد شارك قبل أيام في بطولة إندونيسيا الدولية ولعب 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وخسر واحدة، ثم عاد وانتظم في معسكر داخلي بدبي قبل لقاء منتخب مصر المشارك في كأس العالم المقبلة في الفلبين وإندونيسيا واليابان.