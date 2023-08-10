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الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يشارك في «طواف بيلاروسيا»

أرشيفية
11 أغسطس 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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يشارك 6 دراجين من فريق «تحت 23 سنة» بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية في طواف بيلاروسيا الذي يقام من 15 إلى 21 أغسطس الحالي، بناء على دعوة رسمية من الاتحاد البيلاروسي للدراجات.  وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي للنادي، أن المشاركة تأتي في إطار دعم اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات عبر احتكاكهم بدراجين من جميع أنحاء العالم، وتأهيلهم لمزيد من المشاركات الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الدراجون من مجلس أبوظبي الرياضي. وتتجه بعثة الفريق إلى بيلاروسيا في 13 أغسطس الجاري، بقيادة المدرب الوطني مروان البلوشي.  وأوضح الخييلي أن فريقاً آخر من الشباب والناشئين بالنادي يضم 14 دراجاً، يخوض معسكراً في تركمانستان، بناءً على الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد التركماني، استعداداً للموسم الجديد.  وقال: «لدينا خطة كاملة لتجهيز دراجينا للمشاركة في مختلف منافسات المضمار، ويتم افتتاح مضمار الحديريات في 2025، وبعدها تنظم أبوظبي بطولة العالم في 2028».

نادي أبوظبي للدراجات
نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
بيلاروسيا
فريق أبوظبي للدراجات
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