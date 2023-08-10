مبخوت «سوبر هاتريك» الكرة الذهبية

مصطفى الديب (أبوظبي)

في ليلية حافلة بأجواء النجاح، وساهرة على أنغام التألق، وزعت رابطة المحترفين، جوائز موسم 2022-2023، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وسط حضور لافت من النجوم المكرمين وغير المكرمين.

وكتب علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، سطراً جديداً في سطور رواية الإبداع الكروي، والأرقام التي من الصعب كسرها، بتتويجه بلقب أفضل لاعب مواطن للمرة الرابعة في تاريخه، ليكون اللاعب الأول الذي يحصد هذا العدد من الجائزة منذ ظهورها إلى النور.



وتوج الحفل جهود نجوم موسم 2022- 2023، والذين جرى اختيارهم، في ظل منافسة قوية، بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة «أوبتا» الشريك الإحصائي لرابطة المحترفين في الخطوة الأولى، ثم عبر التصويت الذي استمر خلال الأيام الماضية، وسط مشاركة وتفاعل كبير من الجماهير، قائدي الفرق والمدربين والإعلاميين، لتنحصر قائمة المرشحين في ثلاثة أسماء في كل فئة.



وشملت قائمة المكرمين في حفل جوائز الموسم المنتهي، ثلاث فئات تضم جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وتوج الفائزين بالجوائز عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، ونال الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي» جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، فيما فاز سفيان رحيمي نجم العين بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.



ونال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة جائزة القائد لأفضل مدرب للمرة الرابعة في تاريخه، فيما ظفر عادل الحوسني حارس الشارقة بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، ونال فابيو ليما لاعب الوصل جائزة أجمل هدف.

وذهبت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً إلى حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي، وفاز إريك جورجينس «العين» بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.



وعلى صعيد الجوائز المبنية على الإحصائيات، ظفر التوجولي لابا كودجو مهاجم العين بجائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك المحترفين»، ونال إيتون فيليب لاعب خورفكان جائزة الحذاء الذهبي لهداف «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما تُوج الثلاثي ألدو جوانزليز «اتحاد كلباء» وكارلوس زاباتا «الجزيرة» ولويز جويلهرم «الوصل» بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً.

وشملت فئة الجوائز حسب المعايير، تتويج العين بجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، فيما ظفر الجزيرة بجائزة دوري الجماهير.

وجرى خلال الاحتفالية الكشف عن تشكيلة «فريق الأحلام» لموسم 2022- 2023، وضمت عادل الحوسني، وإريك جورجينس، ولوكاس بيمنتا، وبندر الأحبابي، وحارب عبدالله، وفيدريكو كارتابيا، وفراس بالعربي، وسفيان رحيمي، وفابيو دي ليما، ولابا كودجو، وعلي مبخوت.

وانطلق حفل توزيع الجوائز بعزف السلام الوطني، من جانب أصحاب الهمم وتبعه فيديو قصير عن مشوار الموسم وأبرز محطات الجائزة، وفقرة استعراضية رائعة قدمها فريق استعراضي وختمت بعبارة «معاً نشرق»، في إشارة إلى أن النجاح ثمرة مجهود الجميع.

ولم يفت رابطة المحترفين تكريم الرعاة والشركاء، على رأسهم شركة بترول أبوظبي «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومبادرات رئيس الدولة، وقصر الإمارات ماندرين أورينتال، وطيران الإمارات، والرصاصي للعطور، والنابودة للسيارات، وفنادق ريكسوس، بالإضافة إلى تكريم القنوات الناقلة، ممثلة في قنوات أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

