الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إيقاف شقيقة ريس جيمس!

إيقاف شقيقة ريس جيمس!
10 أغسطس 2023 18:49

سيدني (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«مونديال السيدات» يطيح «آخر الأبطال»!
إسبانيا تطيح هولندا بـ «الصاعقة»

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» المهاجمة البريطانية لورين جيمس، شقيقة نجم تشيلسي ريس، بسبب تلقيها بطاقة حمراء لدوسها على ظهر النيجيرية ميشال ألوزي في دور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.
وطُردت مهاجمة تشيلسي البالغة 21 عاماً في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.
وتغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب إنجلترا أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني «السبت»، وعن الدور نصف النهائي، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها في حال نجحت إنجلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 الشهر الحالي.
وكانت جيمس اعتذرت من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر «كل الحب والاحترام لك»، وتابعت «أنا متأسفة لما حصل».
وردت ألوزي على ما نشرته البريطانية «كل الاحترام إلى لورين جيمس».
وبشكل منفصل، أصدر المنتخب الإنجليزي بياناً جاء فيه «تتأسف لورين على أفعالها التي أدت إلى البطاقة الحمراء وهي تشعر بالندم» وهو أمر ليس من طبيعتها على الإطلاق».

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
تشيلسي
إنجلترا
مونديال السيدات
نيجيريا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©