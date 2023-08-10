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كورتوا يغيب «معظم الموسم»!

كورتوا يغيب «معظم الموسم»!
10 أغسطس 2023 17:55

 
مدريد (أ ف ب) 

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تعرض ريال مدريد لضربة قوية، عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات اليوم «الخميس».
وقال النادي الملكي إن الدولي البلجيكي «31 عاماً» سيواجه فترة غياب طويلة، وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.
وأضاف ريال في بيانه «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، شُخّصت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى».
وإذ لم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحفية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.
وتعرّض كورتوا للإصابة خلال حصة تدريبية صباحية وغادر باكياً، بحسب إذاعة «كادينا كوب»، ويحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين، إذ من المقرر أن يفتتح ريال موسمه يوم السبت أمام أتلتيك بلباو.
وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي عقب مونديال روسيا 2018، وساعد النادي على الفوز بلقبي دوري في إسبانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
تيبو كورتوا
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