ملك «ركلات الجزاء» في شباب الأهلي



سلطان آل علي (دبي)



تعاقد شباب الأهلي مع الصربي الدولي لوكا ميليفوجيفيتش، في صفقة انتقال حر، ليعزز وسط «الفرسان»، وقضى «لاعب الارتكاز» آخر 6 مواسم مع كريستال بالاس الإنجليزي قائداً للفريق، ودخل ضمن قائمة أساطيره.

وحملت مسيرة لوكا ميليفوجيفيتش محطات متعددة، منها النجم الأحمر في بداياته، وأندرلخت في بلجيكا، وأولمبياكوس في اليونان، وبعدها جاءت فترة التوهج الأبرز له، بانضمامه إلى كريستال بالاس موسم 2016-2017.

وحظي ميليفوجيفيتش بتجربة لا تُنسى مع نادي النسور، فهو قائد الفريق منذ 2018، وصاحب شخصية استثنائية لها تأثير كبير في أروقة النادي الإنجليزي، وعلى مستوى القدرات، يتميز اللاعب بقدرات بدنية عالية، تجعله من العناصر ذوي النوعية والجودة في مركزه.

ويضيف ميليفوجيفيتش إلى ذلك الجانب التهديفي، فقد اشتهر بتسجيله لركلات الجزاء، حتى أصبحت الجماهير تطلق عليه لقب المتخصص.

وعلى مدى مسيرته مع كريستال في الدوري الإنجليزي، سجل 22 ركلة جزاء، من أصل 25 نفذها بنسبة نجاح 88%، كما يملك القدرة على تسجيل الضربات الحرة المباشرة، وسجل 3 أهداف بهذه الطريقة.

وحاز النجم الصربي على لقب هداف كريستال بالاس في موسمين بـ «البريميرليج» هما 2017-2018 بـ10 أهداف، و2018-2019 بـ12 هدفاً.

وينتظر عشاق «الفرسان» أن يشكّل ميليفوجيفيتش ثنائية متميزة مع الأوزبكي عزيز جانييف في منتصف ميدان شباب الأهلي.

وخاض ميليفوجيفيتش منافسات مختلفة منها أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إضافة إلى الدوري الإنجليزي والبلجيكي والصربي واليوناني، مما يعني قدرته على التأقلم، ويبقى عامل الطقس هو التحدي الأكبر للّاعب والتوظيف المناسب.