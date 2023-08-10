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الرياضي

«أكتيف هب» ينظم ورش «الإسعافات والإنقاذ» في مدارس أبوظبي

«أكتيف هب» ينظم ورش «الإسعافات والإنقاذ» في مدارس أبوظبي
10 أغسطس 2023 16:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أقام برنامج «أكتيف هب» الرياضي، التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة من ورش العمل المهمة في مختلف مدارس أبوظبي، حول موضوع الإسعاف والإنقاذ، وتدريب الطلاب على تطبيق «الإسعافات الأولية».
وتأتي هذه المحاضرات، التي يقدمها الرائد عارف الجابري المتخصص في هذا المجال، ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز الوعي الصحي، والمساهمة في تأهيل جيل الشباب للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وفعالية.
وتهدف ورش العمل التي ينظمها برنامج «أكتيف هب»، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية، لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، سواء في المدرسة أو خارجها.
تناولت ورش العمل مواضيع متنوعة، منها كيفية التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الجروح والكدمات والكسور، وكذلك تقديم الإسعافات الأولية في حالات الإغماء وصعوبات التنفس والحروق، والتركيز على أهمية الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، وكيفية الاتصال بالجهات المختصة لتقديم المساعدة عند الحاجة.
وتعتبر ورش العمل، جزءاً من مبادرات برنامج أكتيف هب الرياضي، الذي يعمل على تشجيع الشباب في المجتمع على ممارسة النشاط البدني والرياضي، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، كما يسعى البرنامج لتقديم الدعم والتوجيه اللازم للمدارس لتعزيز الثقافة الصحية بين الطلاب والكادر التعليمي، وبناء جيل واعٍ يتمتع بالمعرفة والقدرة على التصرف السليم في حالات الطوارئ الصحية.
وتعد المبادرة نموذجاً رائداً للعمل الاجتماعي والرياضي المتكامل، حيث يسهم برنامج «أكتيف هب» بفاعلية في تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع حول أهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على الصحة.
ويؤكد مجلس أبوظبي الرياضي على استمرار هذه الجهود، وتوسيع نطاق الفعاليات والبرامج لتعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المدارس والمشاركين.

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