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البايرن وتوتنهام يتفقان على صفقة كين

البايرن وتوتنهام يتفقان على صفقة كين
10 أغسطس 2023 16:28

 
ميونيخ (د ب أ)


ذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي على قيمة انتقال هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وذكرت بوابة «ذي أثلتيك» وشبكة قنوات «سكاي» أن الأمر حالياً يتعلق بكين «30 عاماً» لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله. 

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وذكرت شبكة «سكاي» أن اللاعب حالياً يميل نحو البقاء في توتنهام، لحين انتهاء عقده العام المقبل.
ويعد كين هدفاً رئيسياً لبايرن ميونيخ، غير أن تقارير ذكرت أن أول ثلاثة عروض قدمها النادي الألماني لم تكن جيدة بما يكفي لإقناع توتنهام بالموافقة على رحيل اللاعب.
ويبدو أن توتنهام وافق على العرض الرابع، حيث يتردد أن البايرن دفع مبلغاً قياسياً يصل إلى 110 ملايين يورو «120 مليون دولار»، بالإضافة لمدفوعات إضافية. 

وذكرت تقارير أن جو لويس، مالك النادي، قرر بيع كين بدلاً من رحيل اللاعب بشكل مجاني العام المقبل، إذا لم يوقع على عقد لتمديد بقائه مع توتنهام، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

بايرن ميونيخ
توتنهام
هاري كين
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