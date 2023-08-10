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4 أعضاء ينضمون إلى لجان «آسيوي وعربي» الريشة الطائرة

4 أعضاء ينضمون إلى لجان «آسيوي وعربي» الريشة الطائرة
10 أغسطس 2023 15:48

 
أبوظبي (وام)


قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، تعيين منى السهلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، نائبة لرئيس لجنة المرأة والتوازن بين الجنسين بالاتحاد القاري. 

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وتم اختيار 3 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، ضمن التشكيل الجديد للجان العاملة بالاتحاد العربي للعبة، وهم محمد عبيد هلال النقبي عضواً في لجنة الإعلام والتسويق، وحسين الأميري، وسالم المزروعي في عضوية لجنة التطوير.
ويأتي هذا بعد انتخاب نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة نائباً لرئيس الاتحاد القاري للعبة في أبريل الماضي.
وأكدت نورة الجسمي أن تواجد أعضاء الاتحاد في لجان الاتحادين الآسيوي والعربي، يعكس الجهود الكبيرة للاتحاد في تطوير اللعبة محلياً وعربياً وآسيوياً.
وأوضحت أن تعيين منى السهلاوي بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة والتوازن بين الجنسين في الاتحاد القاري، يثبت جدارة المرأة الإماراتية في تولي المواقع والمهام المختلفة، وأن اختيار 3 أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد ضمن اللجان العاملة بالاتحاد العربي، يؤكد الثقة بقدرتهم على تطوير اللعبة على الصعيد العربي.

الإمارات
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
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