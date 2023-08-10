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الرياضي

«الفرسان» يبحث عن «الأهداف» قبل «الآسيوية»

«الفرسان» يبحث عن «الأهداف» قبل «الآسيوية»
10 أغسطس 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد)

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صام شباب الأهلي عن التسجيل في مباراتين وديتين على مدار يومين خسر فيهما أمام الاتفاق السعودي وصحار العماني 0-1 و0-2، على التوالي، ليثير بعضاً من القلق حول الحلول الهجومية قبل خوضه مواجهة تصفيات الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بلقاء الوحدات الأردني يوم 15 أغسطس الجاري، ثم النصر السعودي في حال الصعود يوم 22 من الشهر نفسه.
ودفع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش بتشكيلتين أساسيتين مختلفتين نوعاً في المباراتين، فشارك أساسياً أمام الاتفاق: ماجد ناصر، يوسف جابر، محمد مرزوق، رينان، سعيد سليمان، عزيز جانيف، طارق أحمد، يوري سيزار، بالا، مؤنس دبور وإيجور جيسوس، وأمام صحار، شارك أساسياً كل من: حسن حمزة، كايكي، عبد العزيز هيكل، بوجدان، سالمين خميس، مروان فهد، عبدالله النقبي، يوري سيزار، خالد الأصبحي، جوستافو وإيجور جيسوس.
ورصد المدرب نيكوليتش الجوانب الفنية التي تحتاج إلى تحسين خلال الأيام المقبلة، سواءً لمواجهة الوحدات، أو من أجل بداية الموسم عموماً مع انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
وشكلت مواجهة صحار أمس الأول في ملعب العوير، مناسبة خاصة لجماهير شباب الأهلي لمشاهدة الفريق لأول مرة منذ نهاية الموسم الماضي، حيث توافدت بأعداد جيدة على المدرجات، وتفاعلت مع مجريات اللقاء إلى جانب تحفيز اللاعبين من أجل بداية الموسم المقبل بقوة.
كما تواجد على المدرجات الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، الذي تعاقد مع «الفرسان» قبل أيام، حيث بدأ تدريباته على أن ينخرط مع المجموعة خلال الأيام المقبلة، وهو الذي سيكون أحد الخيارات المطروحة للمشاركة في التصفيات الآسيوية أيضاً.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الاتفاق السعودي
صحار
دوري أبطال آسيا
الوحدات الأردني
النصر
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