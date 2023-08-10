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الرياضي

«الشارقة الرياضي» و«الشراع والتجديف» يبحثان الخطط المستقبلية

«الشارقة الرياضي» و«الشراع والتجديف» يبحثان الخطط المستقبلية
10 أغسطس 2023 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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بحث مجلس الشارقة الرياضي، سبل التعاون المشترك وتطوير رياضة التجديف والشراع والارتقاء بها، وتسخير الإمكانيات المختلفة، وتنفيذ البرامج بين الجانبين، بما يقود إلى الأهداف المنشودة والاستفادة من خبرات الجانبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين المجلس ووفد اتحاد اتحاد الشراع والتجديف بمقر المجلس، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، ومحمد عبدالله العبيدلي أمين عام الاتحاد، وخالد محمد العويس عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وأحمد السلمان مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة.
دار الاجتماع حول الخطط المستقبلية بين الطرفين، من أجل تطوير الشراع والتجديف، مع الإشادة بدور المجلس في الارتقاء بالرياضات البحرية في الإمارة بشكل عام، والتشجيع على الإقبال لممارسة رياضة الشراع والتجديف، وإقامة الفعاليات والبطولات التي تسهم في زيادة أعداد الممارسين، والتفاكر حول الآلية التي تسهم في ترجمة خطط الاتحاد بالتعاون مع المجلس مستقبلاً.
وأكد عيسى هلال حرص المجلس على التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، لما تملكه الإمارة من إمكانيات رياضية كبيرة وبنى تحتية تسهم في إنجاح مختلف الفعاليات والبطولات، وبما يخدم جهود الجانبين في هذا الصدد، وذلك ضمن خططه وتوجيهاته لفتح آفاق التواصل وتوطيد العلاقات مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية في الدولة.
وبدوره، تقدم الوفد بالشكر للمجلس على الاجتماع المثمر، والذي سيكون له أثره الإيجابي في تطوير الرياضة، والحرص المتبادل على مد جسور التعاون مع المجالس والاتحادات والأندية الرياضية، والتأكيد على أهمية إمارة الشارقة، باعتبارها محطة رياضية مهمة في الارتقاء برياضة الشراع والتجديف والإسهام في تنظيم البطولات واكتشاف الموهوبين.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
اتحاد الشراع والتجديف
عيسى هلال
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