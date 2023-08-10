«فرسان الإمارات» يطارد لقب «مونديال الخيول الصغيرة»

إستونيا (الاتحاد)



تنطلق صباح الأحد، بميادين باديس في إستونيا، فعاليات بطولة العالم للخيول الصغيرة «نجمتان»، بمشاركة 60 من أفضل الفرسان، يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم.

ويتطلع «فرسان الإمارات» إلى استعادة اللقب الذي ذهب العام الماضي إلى البحرين، بعد أن هيمنت الإمارات على ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة، وقبل ذلك حصدت اللقب، وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها على 4 مراحل، الأولى لمسافة 38 كلم، والثانية لمسافة 32 كلم، والثالثة لمسافة 29 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كلم.

وتشارك الإمارات بـ 16 فارساً وفارسة، بقيادة منصور سعيد الفارسي بطل «نسخة 2014»، ويقود الجواد «انيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل «نسخة 2019»، وسيقود الفرس «فيلينج دي أوبيبينس»، وسعيد الخياري الذي يمتطي صهوة «بوليو أورالندو».

ويمثل الإمارات أيضاً في البطولة كل من حمد الكعبي، بطي النعيمي، سعيد الشامسي، محمد راشد الشبلي، أحمد صالح الشحي، خليفة العميمي، ليلى المرزوقي، حصة الجسمي، سيف المزروعي، سعيد سالم المهيري، سيف جمعة بالجافلة، راشد سعيد الكعبي، غيث عبد الواحد صقر.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للخيول الصغيرة في شمال أوروبا، حيث يقع مركز باديس للفروسية الذي يستضيف الحدث على بحر البلطيق شمال إستونيا على بُعد ساعة بالسيارة من العاصمة تالين، ويتمتع المكان بتقدير متميز، وحاز على إشادة عالمية لبنيته التحتية المتكاملة، وهي القرية الوحيدة المستدامة للقدرة في أوروبا.

وتمر المسارات بمناطق خلابة، وذات طبيعة ساحرة عبر غابة تم تصميمها خصيصاً لتنظيم السباقات وتحدي المهارة بين الفرسان، بالإضافة إلى توفير بيئة جيدة تعطي الأولوية لصحة ورفاهية الخيل.

وتقام إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، قبل السباق بيوم، ومن شروط السباق أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كجم، وأن لا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة، وأن لا تزيد نبضات الخيل عن 64 نبضة في الدقيقة.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً ناصعاً في بطولة العالم للخيول الصغيرة، حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على ألقاب البطولة 4 مرات، ويحمل الفارس فارس المنصوري لقب النسخة قبل الماضي التي استضافتها محافظة ساردينيا الإيطالية، وتمكن المنصوري من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «نهار شباب».



وأكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، أن مشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة تأتي بهدف استعادة اللقب، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإمارات المليء بالتتويجات في هذه البطولة، والتي وصلت إلى 4 ألقاب خلال المشاركة في ست نسخ، وكذلك غيرها من البطولات الكبرى.

وقال: هذه الإنجازات المتميزة لـ «فرسان الإمارات» تأتي بما تجده هذه الرياضة النبيلة من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، التي وفرت كل سبل النجاح من بنية تحتية لا مثيل لها، ممثلة في قرى القدرة في الدولة، التي أنشأت بأعلى معايير الجودة، وإقامة معسكرات خارجية، واقتناء أجود وأقوى الخيول إلى جانب الكفاءات التدريبية المواطنة التي تقود هؤلاء الفرسان من إنجاز إلى إنجاز بكفاءة عالية.

وأضاف: مهمة فريق الإمارات واضحة، وهي استعادة لقب هذه البطولة بعد أن سجل الفريق الفوز بثلاث نسخ متتالية، وثقتنا في فرساننا بلا حدود، فهم يملكون القدرات الفنية والحنكة والتجربة والخبرة في خوض مثل هذه البطولات، وكل واحد منهم له سجل ناصع من الإنجازات، ونأمل أن يصلوا إلى الهدف، ويعودوا إلى الوطن بهذا اللقب الكبير.

وأوضح «الطريق إلى أي نجاح يسبقه عمل كبير وجهد مضاعف، وظل فرسان الإمارات طوال مسيرتهم في عالم سباقات القدرة المحلية والدولية يسيرون على نهج التجهيز الجيد لخوض التحديات وهم «أهل» لها، ويقدموا الغالي والنفيس، من أجل رفع علم الإمارات على منصات التتويج في كل المحافل».