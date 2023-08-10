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«الليجا».. الكرة الذهبية مرت من هنا

«الليجا».. الكرة الذهبية مرت من هنا
10 أغسطس 2023 14:15

 
دبي (الاتحاد)

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ينطلق يوم غدٍ الجمعة الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، وسط ترقب لتواجد قائمة زاخرة من أفضل نجوم العالم، خريجي جائزة «الفتى الذهبي» إلى مرشحي «الكرة الذهبية» المعتادين، هناك العديد من الأسماء البارزة الذين يتطلعون لنثر سحرهم مرة أخرى.
وينافس على اللقب بشكل متكافئ تماماً برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وهذا يرجع إلى جودة النجوم المذهلة تحت تصرف المدربين تشافي هيرنانديز، كارلو أنشيلوتي ودييجو سيميوني.
برشلونة هو حامل اللقب، وكان قادراً على اعتلاء صدارة الجدول الموسم الماضي بفضل مساهمات العديد من لاعبيه من الطراز العالمي. في خط الهجوم كان لديه أهداف روبرت ليفاندوفسكي، حيث رسخ المهاجم البولندي، وأحد أفضل المهاجمين في القرن الـ 21، أقدامه بقوة في أول موسم إسباني له، وأنهى الموسم برصيد 23 هدفاً ونال جائزة بيتشيتشي لهداف المسابقة، وفي الطرف الآخر من الملعب، كان مارك-أندريه تير شتيجن رائعاً، حيث حصد شباكاً نظيفة في 26 مباراة وفاز بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى.
وبالطبع كان هناك مساهمون رئيسيون بينهما، فقد أثبت جول كوندي، رونالد أراوخو وأليخاندر بالدي أنهم من أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي، في حين أن فرينكي دي يونج، بيدري وجافي أحكموا قبضتهم على خط الوسط في كل مباراة تقريباً، وهو أمر يجب أن يكونوا قادرين عليه أيضاً في موسم 24/2023 بعد وصول إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي.
ويتفاخر ريال مدريد أيضاً بجودة النجوم في جميع أنحاء فريقه، بدءاً من تيبو كورتوا، الفائز الحالي بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، والذي يقوم بتصديات عالمية خيالية على ما يبدو في كل أسبوع. ويتواجد أمامه إيدر ميليتاو، وهو لاعب اختاره أنشيلوتي أفضل قلب دفاع في العالم، في حين أن خط الوسط مليء بالنجوم مثل إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، والوافد الجديد جود بيلينجهام، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي 23/2022.
يعتمد ريال مدريد في المقدمة على الموهبة الفريدة فينيسيوس جونيور، ولطالما كان البرازيلي أفضل مراوغ في كرة القدم، لكنه أضاف أهدافاً وقدم تمريرات مساعدة في أدائه على مدار الموسمين الماضيين، ووصل إلى رقم مزدوج لكل من الأهداف وصناعتها في موسم 23/2022 في الدوري الإسباني، وهو يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، ولكن بإمكانه سريعاً أن يسير على خطى زميله في الفريق لوكا مودريتش بالفوز بالكرة الذهبية.
في الناحية الأخرى من المدينة، يمتلك أتلتيكو مدريد منافساً خاصاً به للكرة الذهبية هو أنطوان جريزمان ومن وجهة نظر العديد من الخبراء، كان موسم 23/2022 أعظم موسم للفرنسي حتى الآن، وهو ما يقول شيئاً ما عنه، حيث يمكن القول إنه كان أفضل لاعب في الفترة التي تلت كأس العالم وحتى نهاية الليجا، حيث سجل 15 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لينهي أتليتي الموسم بشكل رائع. ومع امتلاك فريق «لوس كولتشونيروس» في صفوفه أيضاً لاعبين مثل: رودريجو دي بول، جواو فيليكس ويان أوبلاك، فإن السماء هي الحد الأقصى لهذا الفريق.
لا يقتصر الأمر على المتنافسين الثلاثة على اللقب فقط، حيث ستجد لاعبين متميزين في جميع الفرق الأخرى. إسبانيا لديها ثمانية فرق تشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا العام، وكلهم يتباهون بمواهب مذهلة في صفوفهم. 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
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