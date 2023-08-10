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«الترفيه» يرفع رواتب «البوندسليجا»!

«الترفيه» يرفع رواتب «البوندسليجا»!
10 أغسطس 2023 13:59

 
دورتموند (د ب أ)


دافع وكيل اللاعبين شتيفان باكس، عن الزيادة الكبيرة في رواتب لاعبي كرة القدم المحترفين بألمانيا، مشيراً إلى أن لاعبي اليوم أصبحوا جزءاً من المجال الترفيهي. 

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ويجني لاعبو الدوري الألماني «البوندسليجا» ما بين 5.1 إلى مليوني يورو «6. 1 إلى 2.2 مليون دولار» في المتوسط خلال الموسم.
وقفزت رواتب المدربين واللاعبين لما يقرب من 50 في المئة خلال السنوات الماضية، من 05. 1 مليار يورو إلى 46. 1 مليار يورو.
وقال باكس لوكالة الأنباء الألمانية، قبل انطلاق منافسات «البوندسليجا» الأسبوع المقبل، إن هذا الارتفاع له مبرراته.
وقال: «إذا كان نجوم هوليوود يجنون الملايين، فمن ثم يمكن للاعبي كرة القدم فعل نفس الأمر، إنهم يقومون بتسلية ملايين الأشخاص في أنحاء العالم. الأمر لم يعد كما كان في السابق، ولكنه أصبح جزءاً من المجال الترفيهي». وأكد باكس أن الوكلاء يسرعون عمليات التعاقدات، ولكنهم ليسوا من تسببوا في هذا النظام، وأضاف أن اللاعبين في الدوريات الأدنى يجنون أقل بكثير ممن يلعبون كرة قدم احترافية في البلاد. 

وأضاف: «إذا أضفت الدرجتين الثانية والثالثة فإن متوسط الراتب سينخفض كثيراً عن مليون يورو».

الدوري الألماني
البوندسليجا
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