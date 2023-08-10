الجمعة 11 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صربيا تجهز «الفارس» لدوري «الأولى»

صربيا تجهز «الفارس» لدوري «الأولى»
10 أغسطس 2023 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد في إطار الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين


تغادر بعثة الظفرة يوم الجمعة إلى صربيا، لإقامة معسكر إعدادي، تأهباً لانطلاق مشاركة الفريق بدوري الدرجة الأولى، في الموسم الجديد 2023- 2024، والذي يأمل من خلاله «الفارس» العودة السريعة إلى مصاف «المحترفين»، بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي.
وعمدت إدارة النادي إلى تغيير «جلد» الفرق بشكل شبه كامل بإبرام نحو 11 صفقة تعاقد جديدة، بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين، والإعلان عن التعاقد مع الوطني عبدالله مسفر مدرباً للفريق، بعد نجاحه في قيادة حتا إلى التتويج بلقب دوري الأولى، والصعود إلى «المحترفين» في الموسم الماضي 2021- 2022.
وشملت قائمة تعاقدات «الفارس» مجموعة من عناصر الخبرة، وتجديد عقد قائد الفريق سلطان الغافري، والتعاقد مع لاعب الفريق السابق يعقوب الحوسني، والمدافع ياسر الجنيبي، والمهاجم الدولي خليل إبراهيم في صفقة انتقال حر، ولاحج حبوش صالح.
وضم الظفرة إلى صفوفه الحارس سعيد المسماري اللاعب السابق لأندية الوحدة والفجيرة وخورفكان، في صفقة انتقال حر قادماً من حتا، إضافة إلى المدافع علي مصطفى المنتقل من نادي الإمارات، بانتظار إعلان التعاقد مع ماجد عبدالله سالم.
وعزز الظفرة صفوفه أيضاً على صعيد الأجانب والمقيمين، بالتعاقد مع المهاجم زين محمد تومي هداف الدوري الجزائري للموسم 2023-2022، في صفقة انتقال حر، والغيني مالك سيلا «20 عاماً» لاعباً مقيماً قادماً من شباب الأهلي، ومازن بن صالح «20 عاماً» حارس مرمى المنتخب الأولمبي العُماني، والإنجليزي بنك فوب.
ويعود الظفرة في الموسم الجديد 2023- 2024، إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى، منذ آخر مشاركة موسم 2011- 2012، وهو يتطلع إلى عودة سريعة إلى مصاف «المحترفين».

 

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
صربيا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
آثار معارك في منطقة زابوريجيا
عربي ودولي
روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا
اليوم 20:29
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 19:56
شعار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
الإمارات
"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة "عطاؤكم شفاء وسعادة"
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©