صربيا تجهز «الفارس» لدوري «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تغادر بعثة الظفرة يوم الجمعة إلى صربيا، لإقامة معسكر إعدادي، تأهباً لانطلاق مشاركة الفريق بدوري الدرجة الأولى، في الموسم الجديد 2023- 2024، والذي يأمل من خلاله «الفارس» العودة السريعة إلى مصاف «المحترفين»، بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي.

وعمدت إدارة النادي إلى تغيير «جلد» الفرق بشكل شبه كامل بإبرام نحو 11 صفقة تعاقد جديدة، بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين، والإعلان عن التعاقد مع الوطني عبدالله مسفر مدرباً للفريق، بعد نجاحه في قيادة حتا إلى التتويج بلقب دوري الأولى، والصعود إلى «المحترفين» في الموسم الماضي 2021- 2022.

وشملت قائمة تعاقدات «الفارس» مجموعة من عناصر الخبرة، وتجديد عقد قائد الفريق سلطان الغافري، والتعاقد مع لاعب الفريق السابق يعقوب الحوسني، والمدافع ياسر الجنيبي، والمهاجم الدولي خليل إبراهيم في صفقة انتقال حر، ولاحج حبوش صالح.

وضم الظفرة إلى صفوفه الحارس سعيد المسماري اللاعب السابق لأندية الوحدة والفجيرة وخورفكان، في صفقة انتقال حر قادماً من حتا، إضافة إلى المدافع علي مصطفى المنتقل من نادي الإمارات، بانتظار إعلان التعاقد مع ماجد عبدالله سالم.

وعزز الظفرة صفوفه أيضاً على صعيد الأجانب والمقيمين، بالتعاقد مع المهاجم زين محمد تومي هداف الدوري الجزائري للموسم 2023-2022، في صفقة انتقال حر، والغيني مالك سيلا «20 عاماً» لاعباً مقيماً قادماً من شباب الأهلي، ومازن بن صالح «20 عاماً» حارس مرمى المنتخب الأولمبي العُماني، والإنجليزي بنك فوب.

ويعود الظفرة في الموسم الجديد 2023- 2024، إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى، منذ آخر مشاركة موسم 2011- 2012، وهو يتطلع إلى عودة سريعة إلى مصاف «المحترفين».