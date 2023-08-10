«أبوظبي للزوارق» يدشن تحدي «الفورمولا-2»

كالبيديا (الاتحاد)



يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة رحلته، من خلال المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام بمدينة كلابيديا في ليتوانيا من الجمعة، وحتى الأحد المقبل، بمشاركة قوية لأبطال الإمارات عبر المنافسة الدولية راشد القمزي ومنصور المنصوري.

ويدخل فريق أبوظبي حامل لقب البطولة ثلاثة مواسم في السابق عبر البطولة العالمية، لينافس وبقوة على لقب البطولة منذ الجولة الافتتاحية، وبدء حصد وجمع النقاط في المنافسة، ومن المتوقع مشاركة 20 زورقاً في الجولة.

ومن المقرر أن يبدأ الجمعة الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، ثم لاحقاً ينطلق سباق أفضل زمن السبت وختام الجولة يوم الأحد مع السباق الرئيسي.

وكشف مدرب فريق أبوظبي الإيطالي جيدو كابليني عن الخطة الفنية للفريق في المشاركة عبر هذه الجولة، حيث يشارك راشد القمزي على زورق جديد، في حين يدخل المتسابق منصور المنصوري بزورق القمزي الذي دخل به الموسم الماضي، ليكون استعداد الفريق قوياً منذ الجولة الأولى للمنافسة على لقب «الفورمولا-2». وقال كابليني: قمنا بتجربة الزورق الجديد قبل الحضور إلى ليتوانيا عبر معسكر خاص في إيطاليا قبل شحنه إلى هنا، والاطمئنان إلى تجهيزه بشكل كامل، وسيكون هناك تجارب اختيارية قبل انطلاق السباق الخاص بأفضل زمن السبت، حيث ستكون الفرصة متاحة للقمزي وللمنصوري لتجربة الزوارق بشكل أفضل، والوصول إلى المراوح والإعدادات المناسبة من أجل السباق.

وشدد كابليني الذي حصد مع فريق أبوظبي، منذ توليه مسؤولية تدريبه أكثر من 16 بطولة منذ 2014، أن هدف المشاركة الأساسي في البطولة هذا الموسم هو المنافسة على اللقب، ومن خلال كلا المتسابقين، وقال: نعول كثيراً على خبرة راشد القمزي في المسابقة، خاصة أنه حقق اللقب 3 مرات في السابق، بالإضافة إلى مستوى وموهبة المنصوري الذي قدم موسماً استثنائياً العام الماضي، ونافس وبقوة على لقب البطولة، ولو لم يتعرض لبعض الأعطال في معظم سباقات الموسم الماضي، لكان في موقف أفضل.

وأكد كابليني أن مستوى المشاركين هذا الموسم قوي، مع إعداد وتجهيز كافة الفرق، من أجل المشاركة، وسيكون هناك مستويات قوية تتضح أكثر مع الجولة الأولى، وقال: الجميع مستعد وجاهز للمنافسة، ونعرف بشكل أفضل قدرات كافة الفرق، مع نهاية سباقات هذه المرحلة.