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الرياضي

4 لاعبين خارج حسابات إنريكي

4 لاعبين خارج حسابات إنريكي
10 أغسطس 2023 13:30

برلين (د ب أ)


ذكر تقرير إعلامي أن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أخطرا 4 لاعبين، وبينهم البرازيلي نيمار، أنه لن يتم الاعتماد عليهم، وذلك مع اقتراب انطلاق الدوري الفرنسي. 

وذكر تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه لن يكون للمهاجم البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ومدافع بايرن ميونيخ السابق خوان بيرنات مستقبل مع بطل الدوري الفرنسي. وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في عام 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو «263 مليون دولار». 

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ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، يمتد عقد نيمار، الذي يحصل من خلاله على 30 مليون يورو في الموسم، حتى2027، ونفى والد نيمار احتمال رحيل نجله عن الفريق. وقال نيمار دا سيلفا سانتوس للموقع الرياضي البرازيلي «بريير ليج برازيل»: «كيف أؤكد أنباء لا أساس لها!».
وفي وقت سابق، ذكرت «ليكيب» أن نيمار «31 عاماً» طلب الرحيل عن النادي الفرنسي، ووصف والد اللاعب التقرير بأنه «أنباء كاذبة». 

ويواصل مسؤولو سان جيرمان مفاوضاتهم مع نجم الفريق كيليان مبابي، وأعلن مبابي «24 عاماً» أنه لا يريد تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي العام المقبل، وقد غاب بالفعل عن رحلة الفريق الإعدادية باليابان وكوريا الجنوبية. 

ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، يتدرب النجم الفرنسي في باريس مع مجموعة من اللاعبين، لا يعتزم المدرب إنريكي الاعتماد عليهم الموسم المقبل، ويتردد أن أحدهم جوليان دراكسلر، الذي خاض 58 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
نيمار
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