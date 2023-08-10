شفيونتيك وموتشوفا.. «لقاء الثأر»



مونتريال (أ ف ب)

استهلت البولندية إيجا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً مشوارها في دورة مونتريال الكندي للألف، بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا 7-6 و6-2.

وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع التشيكية الأخرى كارولينا موتشوفا، وتحتاج إلى الفوز عليها، لتحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات للأسبوع الثاني والسبعين توالياً.

وتعتبر المباراة ثأرية بين اللاعبتين لأن شفيونتيك تغلبت على موتشوفا بثلاث مجموعات في نهائي بطولة رولان جاروس في يونيو الماضي.

وتخوض شفيونتيك دورة مونتريال استعداداً للدفاع عن لقبها في بطولة فلاشينج ميدوز التي تنطلق أواخر الشهر الحالي وهي توجت بطلة لدورة وارسو الشهر الماضي.

وقالت شفيونتيك «أمر جيد أن نواجه بعض التحديات وتخطيها، لم يكن الأمر سهلاً في الدور الأول، لكني سعيدة لأني بقيت صلبة ونجحت في حسم المجموعة الأولى في مصلحتي».

وعن مباراتها المقبلة ضد موتشوفا، قالت «يتعين علي أن أكون مستعدة لمباراتي التالية، لأن كل شيء يمكن أن يحصل، لأنه لم يعد بالإمكان توقع نتائج حاسمة في التنس».

وأضافت «في بعض الأيام يمكن أن يمر أحد اللاعبين بيوم سيئ، في حين يحقق المنافس أفضل مباراة له في مسيرته».

في المقابل، وضعت التشيكية ماركيتا فاندروسوفا بطلة ويمبلدون الشهر الماضي حداً للعودة الناجحة للدنماركية كارولين فوزنياكي، بالفوز عليها 6-2 و7-5.

وكانت فوزنياكي حققت عودة ناجحة، بعد غياب عن الملاعب دام ثلاث سنوات، إثر اعتزالها، بفوزها على كيمبرلي بيريل 6-2 و6-2 في الدور السابق.

وكانت فندروسوفا في طريقها إلى فوز سريع، عندما حسمت المجموعة الأولى 6-2، وكادت أن تتقدم 4-صفر في الثانية، لولا ارتكابها خطأً مزدوجاً في الإرسال، ما سمح للدنماركية في العودة بالنتيجة، بل التقدم عليها في النتيجة 4-3.

لكن الكلمة الأخيرة كانت للتشيكية التي كسرت إرسال فوزنياكي في الشوط الحادي عشر، لتتقدم 6-5، ثم حسمت المباراة والإرسال في حوزتها.

وفي مباراة أخرى، تغلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون والمصنفة ثالثة على الأميركية جنيفر بريدي بصعوبة بالغة 6-7 و7-6 و6-3.