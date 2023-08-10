ألكاراس ينجو من «المباراة العدوانية»



تورونتو (أ ف ب)



تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً إلى الدور الثالث من دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في التنس، بفوزه على الأميركي بن شلتون 6-3 و7-6.

ويسعى الكاراس إلى إحراز ثالث لقب له توالياً، بعد فوزه في دورة كوينز اللندنية، وبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ضمن «الجراند سلام» في الشهرين الأخيرين.

ويملك الكاراس في سجله 48 فوزاً، منذ مطلع العام الحالي مقابل 4 هزائم، ويستعد للدفاع عن لقبه في فلاشينج ميدوز أواخر الشهر الحالي.

وعلى الرغم من الفوز بمجموعتين في 56 دقيقة، اعترف ألكاراس بأن الأمر لم يكن سهلاً في مواجهة منافسه بقوله «كان أكثر عدوانية مني في مطلع المباراة، حاولت أن أجد إيقاعي وصلابتي، لكني عانيت بعض الصعوبات، ولكني سعيد لبلوغ الدور التالي، هذه المباريات تساعدني على التركيز، يتعين علي اللعب بطريقة أفضل من الآن وصاعداً»، ويلتقي ألكاراس في الدور التالي مع البولندي هوبرت هوركاش.

في المقابل، حقق الفرنسي جايل مونفيس، المصنّف 276 عالمياً مفاجأة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 6-4 و6-3، ومونفيس حقّق فوزه الأول على أحد المصنّفين العشرة الأوائل منذ مارس 2022.

وعانى مونفيس الذي هبط إلى المركز 276 عالمياً من سلسلة إصابات في الأعوام الأخيرة، قبل أن يعود ابن الـ 36 عاماً إلى الملاعب في مارس الماضي.

وقال مونفيس «بعد خسارة نقطة المباراة الأولى، حافظت على هدوئي وحاولت اتخاذ خيارات بسيطة، وربما كنت بسيطاً جداً في نقطة المباراة الأولى، لكني بقيت هادئاً، لم يكن هناك ذعر».

وأضاف «كنت أعرف أن ستيف أتى إلى هنا بثقة كبيرة وسيستمر في تسديداته».

وسيواجه مونفيس في الدور الثالث الفائز بين الأميركي سيباستيان كوردا والأسترالي الكسندر فوكيتش.

وجاء فوز مونفيس لافتاً على اعتبار أن اللاعب اليوناني فاز أخيراً بدورة لوس كابوس المكسيكية، ويعكس إرادة الفرنسي الذي بلغ الدور الثالث من دورة واشنطن الأسبوع الماضي، إلى العودة بقوة الى المنافسة.

وكان الروسي دانييل مدفيديف بلغ الدور الثالث بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-2 و7-5، كما حذا حذوه الكندي ميلوش راونيتش بفوزه على الياباني تارو دانييل 6-4 و6-3، وتغلب البريطاني المخضرم أندي موراي على الأسترالي ماكس بورسيل المتأهل من التصفيات 7-6 و3-6 و7-5.

وخسر الروسي أندريه روبليف بطل عام 2017 أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 4-6 و3-6، وكذلك فعل الألماني الكسندر زفيريف بسقوطه أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6 و2-6.

وانتهت المواجهة الإيطالية الخالصة بين يانيك سينر وماتيو بيريتيني بفوز الأول 6-4 و6-3.