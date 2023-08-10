«الريال» يبدأ الحياة بعد بنزيمة!



برشلونة (أ ف ب)

يبدأ ريال مدريد الحياة من بعد الفرنسي كريم بنزيمة الذي تركه هذا الصيف، من أجل الالتحاق بالدوري السعودي، باحثاً عن استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، حين يبدأ العملاق الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

ويفتتح ريال الموسم الجديد «السبت» في إقليم الباسك أمام أتلتيك بلباو، وسط الجدل القائم بشأن كيليان مبابي الذي استبعد عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، لرفضه تفعيل تمديد عقده أو الانتقال هذا الصيف الى فريق آخر، ما سيمنح النادي الباريسي فرصة تقاضي بدل انتقال، عوضاً عن خسارة بطل مونديال 2018 وهداف نسخة 2022، من دون مقابل الصيف المقبل حين ينتهي عقده.

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الأسبوع الماضي، أن ريال جاهز للدخول على الخط وحل الأزمة، من خلال التقدم بعرض لضم قائد «الديوك» هذا الصيف، عوضاً عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جيرمان ناصر الخليفي لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي، من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي بعد 15 أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من إقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جيرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية.

ويشك سان جيرمان أن ابن الـ24 عاماً توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفّر الكثير ولن يكون مجبراً على تسديد أي مبلغ لبطل «ليج 1» مقابل الحصول على خدماته في 30 يونيو 2024.

ويأتي الحديث عن رغبته أو حتى اتفاقه سراً مع ريال، بعد قرابة عام على تجاهله لمساعي النادي الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في مايو 2022 للبقاء في «بارك دي برانس» لمدة موسمين زائد موسم إضافي.

ولدى سؤاله عن مبابي، كان جواب المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي الذي يخوض بدوره موسمه الأخير مع الفريق قبل الانتقال للإشراف على المنتخب البرازيلي، واضحاً بالقول الشهر الماضي إنه «لاعب لا يلعب في مدريد، ولا يبدو من الصواب بالنسبة لي التحدث عن لاعبين لا يتواجدون هنا (مع ريال)».

وبانتظار معرفة ما ستؤول إليه هذه القضية، انشغل ريال بمحاولة سد الفراغ الذي خلفه رحيل بنزيمة بعد 14 موسماً بألوان النادي الملكي سجل خلالها 354 هدفاً في 648 مباراة.

وبهدف سد فجوة العشر النقاط التي فصلته عن برشلونة البطل، أنفق ريال حتى الآن 103 ملايين يورو لضم الجناح الإنكليزي جود بيلينجهام والتركي الواعد أردا جولر.

وحتى الآن، يبقى البرازيلي فينيسيوس جونيور مركز الثقل في هجوم فريق أنشيلوتي الذي تحدث عن خطته لتعويض بنزيمة بالقول إنه سيسعى إلى الإفادة من القدرات الهجومية للوافدين الجديدين بيلينجهام وجولر.

وأضاف: «بالنسبة لي، الفريق قد تَحَسَّن، لقد خسرنا بكريم لاعباً كان محورياً لأعوام من أساطير النادي، لكن لدينا مجموعة شابة جداً، ونحن مقتنعون أنها ستمنحنا الكثير من الرضى».

ورغم الفوز باللقب بأريحية إلى حد كبير، شكك مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقدرة فريقه، لا سيما في ظل توجهه لخسارة لاعب من طراز الفرنسي عثمان ديمبلي المرشح انتقاله لسان جيرمان.

وقال تشافي: «أعتقد أن مدريد ريال يملك فريقاً أكبر منا «من حيث الخيارات»، لديهم لاعبون كثر في وسط الملعب ويتمتعون بالقوة البدنية والفنيات، ولديهم مروحة واسعة من الخيارات».

وفي ظل الأزمة المالية، ركّز برشلونة على خيار ضم المخضرمين مثل المدافع إينييجو مارتينيز الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

وتعاقد أيضاً مع لاعبي الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوريول روميو القادم من جيرونا في صفقة قدرت بـ3.40 مليون يورو فقط، عائداً إلى الفريق الذي تركه في صيف 2011.

وأبدى تشافي قلقه من الفراغ الذي تركه بوسكيتس خصيصاً، قائلاً: «كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا، إن كان داخل أو خارج الملعب، علينا أن نجد لاعباً مهماً جداً ليحل بدلاً من بوسكيتس، علينا إيجاد هذه القطعة الناقصة إذا أردنا المنافسة جيداً».

وبعدما حل ثالثاً بفارق نقطة فقط خلف جاره ريال، يأمل أتلتيكو أن يؤدي تعزيز دفاعه إلى دخوله بقوة على خط اللقب.

وضم أتلتيكو ثلاثي الدفاع سيسار أسبيليكويتا، التركي تشاجلار سويوندجو وخافي جالان، فيما لا يعتبر نجم الوسط البرتغالي جواو فيليكس الذي بات عام 2019 أغلى صفقة في تاريخ النادي، ضمن خطط المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بعد عودته من تشيلسي من فترة إعارة غير موفقة.

أما بالنسبة لريال سوسيداد الذي حل رابعاً الموسم الماضي وحصل على البطاقة الرابعة إلى دوري الأبطال، ضم المهاجم البرتغالي أندري سيلفا على سبيل الإعارة بعد اعتزال دافيد سيلفا نتيجة إصابة خطيرة في ركبته.

ويبدو فياريال، خامس الموسم الماضي، في طور بناء الفريق بعد خسارة السنغالي نيكولاس جاكسون وباو توريس والنيجيري صامويل تشوكويزي.