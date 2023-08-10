هل يحلّق «الرسام» بريشة «الصقور»؟



سلطان آل علي (دبي)



أعلن نادي الإمارات تعاقده مع أندريس إنييستا أسطورة إسبانيا وبرشلونة، وأحد الأسماء المحفورة في تاريخ المستديرة، وخطفت الصفقة الأضواء العالمية ووجّهتها إلى «دوري أدنوك للمحترفين» وإمارة رأس الخيمة التي ما زالت تعيش فرحة التعاقد مع نجم بهذا الحجم والقيمة.

ولا شك أنّ التعاقد مع أسطورة مثل إنييستا لها التأثير التسويقي الكبير على «دورينا» ونادي الإمارات بشكل خاص، نظراً للاهتمام الواسع الذي يحظى به «الرسّام» الذي حسم كأس العالم 2010 لمصلحة «الماتادور»، ورسم أجمل اللوحات مع برشلونة على مدى سنوات طويلة.

ولكنه يأتي اليوم بعد تجربة قضى بها 5 سنوات في اليابان، وبلغ الآن 39 عاماً، ولعلّ آخر موسمين اتضح فيهما حالة اللاعب البدنية والفنية المتراجعة، ولم يلعب إنييستا إلا 95 دقيقة هذا الموسم في الدوري الياباني مع فيسل كوبي على مدى 4 مباريات، وكان بديلاً في 3 منها، وأساسياً في واحدة فقط!، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال هذه الدقائق القليلة.

ولم يشارك النجم الإسباني في 18 مباراة بالدوري خلال 22 جولة، ورغم غيابه عن الفريق، إلّا أن فيسل كوبي هو متصدر الدوري بالشراكة مع يوكوهاما إف مارينوس بـ44 نقطة.

والموسم الماضي 2021-2022، شارك إنييستا في 24 مباراة بالدوري الياباني، من أصل 34 جولة بمعدل 62 دقيقة كل مباراة، وأسهم في 5 أهداف للفريق، بتسجيل اثنين وصناعة ثلاثة أخرى.

وعانى فيسل من شبح الهبوط في الموسم الماضي، حتى الجولات الأخيرة، حيث أنهى الفريق الدوري، بفارق 4 نقاط فقط عن ملحق الهبوط!

وعلى مستوى دوري أبطال آسيا، لم يشارك «الرسام» في أي مباراة على الإطلاق مع فيسل الذي وصل إلى ربع النهائي، وخسر في الأوقات الإضافية أمام تشونبوك الكوري.

ولا تعد هذه الحالة غريبة، وأصبح فيسل كوبي يلعب بصورة أفضل، عندما يغيب إنييستا بسبب اختلاف الأسلوب، كما أنّ الكثير من جماهير الفريق كانت ترتفع توقعاتها بالخسارة، عندما يشارك الإسباني في الموسمين الأخيرين.

وتشير الأرقام في آخر موسمين إلى أنّ نسبة فوز فيسل كوبي، عندما يتواجد إنييستا في الملعب 21% فقط، في حين أنها ترتفع إلى 64% عندما يغيب عن المشاركة!

وعلى مدى 5 سنوات، بلغ مجموع المباريات التي غابها إنييستا عن فيسل كوبي ما يقارب 102 من أصل 236 مباراة، بنسبة بلغت 43% من الإجمالي، ويعد هذا الموسم الأعلى بنسبة غياب 80% عن المشاركة.

ويعوّل نادي الإمارات الكثير على الأسطورة الإسبانية في مساعدة الفريق للبقاء، والتقدم في المراكز إذا سنحت الفرصة، ولكن تبقى استمرارية المشاركة والحالة البدنية محل قلق وشك بناء على الأرقام في الفترة الماضية.