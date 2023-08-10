«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»



مانشستر (أ ف ب)

يصطدم حلم مانشستر سيتي، بأن يصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع مرات متتالية، بطموح منافسين أنفقوا الكثير من الأموال في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل إسقاطه عن العرش.

ويبدأ فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا رحلته نحو اللقب الرابع في آخر خمسة مواسم «الجمعة»، في ضيافة العائد بيرنلي، باحثاً عن توجه رسالة لمنافسيه الطامحين، لاسيما أرسنال الذي تفوق على «البلومون» في مباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وخلافاً للمواسم الأخيرة، حيث كان مركز استقطاب النجوم من كافة أنحاء العالم، وجد الدوري الممتاز نفسه في منافسة هذا الموسم من مكان لم يكن في الحسبان، وذلك بعد الصفقات الهائلة التي أجرتها أندية الدوري السعودي لضم لاعبين من الطراز الرفيع، بينهم من كانوا نجوماً في «البريميرليج».

كان الموسم الماضي استثنائياً بالنسبة لـ «السيتي»، إذ لم يكتفِ بإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً، بل تُوج أيضاً بلقبي الكأس والأهم على الإطلاق دوري أبطال أوروبا.

والمحافظة على تعطش فريق تعتبر المهمة الأصعب لجوارديولا، لكن المدرب الكاتالوني واثق من أن فريقه سيرتقي إلى مستوى التحدي، قائلاً: «لقد قمنا بالأمر في السابق، فما يمنعنا من تكراره الآن؟ ما حققناه ينتمي إلى قلوبنا وأذهاننا، لكن لا يمكننا التوقف بعد وصولنا إلى هنا».

وخسر «السيتي» جهود قائده الألماني إيلكاي جوندوجان لمصلحة برشلونة الإسباني، وجناحه الجزائري رياض محرز لمصلحة الأهلي السعودي.

لكن وصول الكرواتيين يوشكو جفارديول وماتيو كوفاتشيتش خفف من حجم الضربة، ورغم ذلك يبقى «السيتي» من أقل الفرق نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، لاسيما إذا ما قورن بوصيفه أرسنال الذي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني «255 مليون دولار» لضم ديكلان رايس، والألماني كاي هافيرتز، والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.

وكانت المؤشرات الأولية إيجابية، إذ نجح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في التفوق على «السيتي» خلال مباراة درع المجتمع التي تسبق انطلاق الدوري، ما جعل الحارس أرون رامسدايل متفائلاً حيال حظوظ فريقه هذا الموسم.

ورأى بالفوز على السيتي «إعلان نوايا»، مضيفاً: «من المهم أن نعرف أنه يمكننا الفوز على «مان سيتي» في مباراة كبيرة، لست متأكداً كيف سيكون هذا الموسم، لكن هذا الحاجز الذهني قد تلاشى بالفوز على السيتي، نحن مستعدون الآن للمضي قدماً».

ورغم تطور مستواه بشكل كبير تحت قيادة الهولندي إريك تن هاج وحلوله ثالثاً الموسم الماضي، والصفقات التي أبرمها هذا الصيف، يبقى مانشستر يونايتد في حالة من عدم اليقين خارج الملعب مع استمرار المحادثات حول الاستحواذ عليه.

لكن تن هاج حصل رغم ذلك على أهدافه المرجوة مع وصول الحارس الكاميروني أندري أونانا ولاعب الوسط مايسون ماونت والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

ويواصل «اليونايتد» رحلة البحث عن لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ عام 2013 وموسمه الأخير مع المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرجسون.

بعد موسم للنسيان أدى إلى غيابه عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، بعدما حل خامساً، يأمل ليفربول أن يكون الموسم الجديد أفضل، لكن الوضع سيكون صعباً بعدما اضطر المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تجديد خط وسطه، نتيجة رحيل القائد جوردن هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى السعودية.

وتعاقد «الحمر» مع الأرجنتيني بطل العالم أليكسيس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي من برايتون ولايبزج الألماني توالياً.

ولكن نيوكاسل الذي تعود 80 بالمئة من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لم يبالغ في إنفاقه هذا الصيف، واكتفى بضم الإيطالي ساندرو تونالي من ميلان وهارفي بارنز من ليستر سيتي الذي غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي.

وعوضاً عن إجراء التعاقدات، قرر المدرب الجديد لتشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تخفيف الأعباء المالية على الإدارة الأميركية بالتخلي عن عدد من اللاعبين، وذلك بعدما اكتفى النادي اللندني بالمركز الثاني عشر الموسم الماضي.

ولن يكون تشيلسي الفريق الكبير الوحيد الذي يخوض الموسم مع مدرب جديد، إذ تعاقد جاره اللدود توتنهام مع الأسترالي أنج بوستيكوجلو الذي تزامن وصوله مع تزايد الشكوك حول استمرار القائد هاري كين مع الفريق، وسط الحديث عن إمكانية انضمامه لبايرن ميونيخ الألماني.

وإذا كانت الأندية الكبرى تنفق مئات الملايين من أجل تعزيز صفوفها، فإن الجهود المالية للوافد الجديد لوتون منصبة وحسب على تحديث ملعبه الذي يتسع لعشرة آلاف مشجع، كي يرتقي إلى مستوى معايير الحياة في الدوري الممتاز.

وشق لوتون طريقه من الدرجة الخامسة إلى الدوري الممتاز في غضون 10 مواسم فقط.

ويضطر لوتون الذي يبدأ مشواره خارج أرضه أمام برايتون، إلى الانتظار حتى الشهر المقبل على الأقل من أجل خوض مباراته الأولى بين جماهيره، وذلك بعد تأجيل مواجهته مع بيرنلي، كي يحصل على المزيد من الوقت لاستكمال تحديث ملعبه.