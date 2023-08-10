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الرياضي

سان جيرمان يطرد نيمار وفيراتي من «حديقة الأمراء»!

سان جيرمان يطرد نيمار وفيراتي من «حديقة الأمراء»!
10 أغسطس 2023 13:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلص من البرازيلي نيمار دا سيلفا، والإيطالي ماركو فيراتي، والمكان الوحيد الذي يفتح ذراعيه لاستقبالهما هو الدوري السعودي، وتحديداً نادي الهلال الذي يحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى اتفاق مع فيراتي، وإن كان لا يخفي اهتمامه أيضاً بالحصول على خدمات نجم «السامبا».
وكانت هناك بعض المؤشرات التي تؤكد رغبة سان جيرمان في بيع اللاعبين، منها عدم مشاركتهما في آخر تدريب للفريق، والاكتفاء بالتدريب في صالة الألعاب، وعدم ظهورهما إعلامياً في المؤتمرات الصحفية اليومية التي يعقدها النادي ليتحدث فيها اللاعبون، فضلاً عن رسالة الإدارة إلى لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي ولويس إنريكي المدير الفني، والتي طلبت فيها منهما أن يقوما بإبلاغ اللاعبين بأن الفريق لن يعتمد عليهما في الموسم الجديد، وبالتالي إبلاغهما بضرورة البحث عن نادٍ آخر هذا الصيف.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن الهلال السعودي قد يكون هو الحل لمشكلة اللاعبين، حيث أجرت إدارة باريس مباحثات مع مسؤولي النادي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأنهما.
غير أن المصادر نفسها قالت إن نيمار، الذي لم يغلق الباب تماماً أمام خيار السعودية، يُفضل في المقام الأول العودة إلى برشلونة، كما يأمل في حالة فشل ذلك، إيجاد طريق للعب في أوروبا ببطولة دوري أكثر تنافسية.
وأضافت المصادر أن سان جيرمان يرغب في انتقال نهائي لنجم «السامبا»، وليس إعارة مع خيار بالشراء.
والوضع مختلف بالنسبة لمتوسط الميدان الإيطالي فيراتي، حسبما ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت التي قالت إن اللاعب يجري مفاوضات مع الهلال السعودي منذ أسابيع عديدة، وبوجه خاص مع فهد بن نايف رئيس النادي، مشيرة إلى أن فيراتي مفتوح على الرحيل وغير متمسك بالبقاء في «حديقة الأمراء».
واقترح الهلال دفع 45 مليون يورو لسان جيرمان، ولكن إدارة «الباريسي» رفضت هذا العرض وتنتظر زيادته، وإن كانت لم تحدد الرقم الذي تطلبه.

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