«الشياطين» يرصد «القلوب الثلاثة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حدد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، 3 لاعبين في مركز «قلب الدفاع»، لكي يختار من بينهم بديلاً للإنجليزي هاري ماجواير كابتن «الشياطين الحمر» السابق، والذي تم التوصل إلى اتفاق مع وستهام يونايتد، من أجل انتقاله إلى النادي، مقابل 30 مليون جنيه استرليني «2. 38 مليون دولار». وحصل «اليونايتد» على خدمات ماجواير من ليستر سيتي في «صيف 2019»، مقابل 80 مليون جنيه استرليني «2. 38 مليون دولار»، وكانت أغلى صفقة لمدافع وقتها.

والمدافعون الثلاثة هم الفرنسي بنيامين بافارد «27عاماً»، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، والفرنسي جان - كلير توديبو «23عاماً» مدافع نيس، والذي سبق له اللعب لبرشلونة في يناير 2019، ثم شالكه الألماني في يناير 2020، وحتى 30 يونيو 2020، أما قلب الثالث، هو الدولي البوركيني أدموند تابسوبا «24عاماً» لاعب باير ليفركوزين الألماني.

ولم يحدد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، الذي ذكر الأسماء الثلاثة، ما إذا كان تين هاج استقر على أحدهم من عدمه،.

بينما ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن «اليونايتد» استقر على اختيار توديبو، حيث أجريت مباحثات «مشجعة» مع ناديه الفرنسي وممثلي اللاعب، وإن كان «الشياطين الحمر» يواجه منافسة شرسة من عمالقة الدوري الإيطالي «الكالشيو» على ضمه، وفي مقدمتهم يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان.

وقالت الشبكة إن بافارد يرغب في مغادرة الدوري الألماني «البوندسليجا»، لأنه لا ينوي تجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2024»، وإنه أجرى اتصالات مباشرة مع النادي الإنجليزي، لأن تين هاج يأمل في الحصول على توقيعه، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد.