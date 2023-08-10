«التحديات الضخمة» تنتظر صلاح مع «الريدز» و«الفراعنة»



القاهرة (د ب أ)



يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لخوض الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يفتتح فعالياته «الجمعة» بلقاء بيرنلي ضد ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة. ويستهل ليفربول مبارياته في الموسم المقبل للدوري الإنجليزي بمواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه تشيلسي، الفريق السابق لصلاح، يوم الأحد القادم على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وينتظر أيقونة الكرة المصرية العديد من التحديات الضخمة خلال مسيرته في الموسم القادم، سواء مع ليفربول أو مع منتخب بلاده، حيث يأمل في مواصلة هوايته بحصد الألقاب الجماعية والفردية وتحطيم الأرقام القياسية، التي دأب على كسرها خلال مشواره الحافل مع «الساحرة المستديرة».

ونلقي الضوء في السطور التالية على أبرز التحديات التي تنتظر محمد صلاح خلال موسم 2023-2024.

يتطلع محمد صلاح لإعادة البريق لليفربول من جديد وقيادة الفريق للتتويج للمرة الـ20 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة، من أجل معادلة الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق حصولاً على لقب البطولة بنظاميها القديم والحديث.

وكان ليفربول ظهر بشكل باهت في الموسم الماضي للدوري الإنجليزي، ليفشل في أن يكون ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب المسابقة العريقة، المؤهلة لدوري الأبطال، حيث اكتفى بالحصول على المركز الخامس الذي يشارك صاحبه في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

يأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول لاستعادة لقبي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، اللذين فقدهما الفريق «الأحمر» في الموسم الماضي. وأحرز ليفربول كأس الرابطة للمرة التاسعة في تاريخه موسم 2021-2022، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ16 في الموسم التالي بالخسارة 2-3 أمام مانشستر سيتي.

كما حصل ليفربول على كأس إنجلترا للمرة الثامنة في الموسم قبل الماضي، لكنه سرعان ما فقد اللقب مبكراً من الدور الرابع لموسم 2022- 2023 بخسارته 1-2 أمام برايتون.

يطمح محمد صلاح للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، بعدما فقد جائزة «الحذاء الذهبي» في الموسم الماضي، لمصلحة النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الشاب.

وحصل صلاح على المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً، بفارق 17 هدفاً خلف هالاند، الذي تُوج بلقب الهداف عن جدارة. وفي حال فوز صلاح بالجائزة في الموسم الجديد، فإنه يتوج بها للمرة الرابعة في مشواره الكروي، معادلاً الرقم القياسي الذي يحمله النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، كأكثر اللاعبين حصولاً على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

ويشترك صلاح، الذين نال جائزة الهداف في مواسم 2017 - 2018 و2018-2019 و2021 - 2022، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين حصولا على اللقب المرموق، مع هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، وأسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، الهداف التاريخي للبطولة.

ويبحث محمد صلاح عن قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ النادي الإنجليزي، من أجل تعويض جماهير الفريق التي شعرت بخيبة أمل كبيرة للغياب عن دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول، الفائز بالبطولة أعوام 1973 و1976 و2001، تحت مسماها القديم «كأس يويفا»، مشاركته في مرحلة المجموعات بالمسابقة في 21 سبتمبر المقبل، بينما تجرى المباراة النهائية للبطولة في 22 مايو 2024 بملعب «أفيفا» بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

يعتبر الصعود للمركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ فريق ليفربول، من أبرز الأهداف الرئيسية التي يحاول صلاح تحقيقها في موسم 2023- 2024 ويمتلك صلاح في جعبته 186 هدفاً في 304 مباريات بجميع المسابقات التي لعبها مع الفريق الأحمر، الذي انضم لصفوفه في يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي. ويحتل الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، المركز الخامس حالياً بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، بالاشتراك مع النجم المعتزل ستيفن جيرارد. ويكفي صلاح تسجيل هدف وحيد فقط في الموسم المقبل لينفرد بالمركز الخامس، لكنه سيكون بحاجة لتسجيل 42 هدفاً بكافة البطولات في الموسم المقبل، لمعادلة بيلي ليديل، صاحب المركز الرابع حاليا بالقائمة.

يحلم صلاح بتسجيل 47 هدفاً في موسم واحد بكافة المسابقات في الموسم الجديد، أي بأكثر 3 أهداف عما أحرزه في موسمه الأول داخل قلعة آنفيلد موسم 2017- 2018، وفي هذه الحالة سيعادل صلاح الرقم القياسي للنجم الويلزي السابق إيان راش، أسطورة ليفربول، والذي أحرز 47 هدفاً في موسم 1983 - 1984 في رقم مذهل مازال صامداً حتى الآن.

تبدو الفرصة مواتية أمام صلاح ليكون أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، لاسيما بعد رحيل النجم الجزائري الدولي رياض محرز عن مانشستر سيتي، وانتقاله لصفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتصدر محرز حالياً القائمة برصيد 61 تمريرة حاسمة، في حين يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 59 تمريرة، ليحتاج فقط لصناعة 3 أهداف في البطولة من أجل الانفراد بالرقم القياسي، وهو أمر يبدو في متناول الفرعون المصري خلال الموسم الجديد.

يهدف محمد صلاح للدخول ضمن النجوم العشرة الأوائل بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حالياً المركز الرابع عشر، وسجل صلاح 139 هدفا في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع هدفين مع تشيلسي، الذي لعب في صفوفه في الفترة من يناير 2014 حتى يناير 2015، و137 هدفاً مع ليفربول.

ويبتعد اللاعب الملقب بالفيراري بفارق 11 هدفاً فقط خلف المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، صاحب المركز العاشر حاليا في القائمة، علماً بأن صلاح هو الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في البطولة، حيث يتفوق بفارق 28 هدفا عن أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، والمنضم حديثاً لصفوف النصر السعودي قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

يحلم محمد صلاح بالحصول على جائزة لاعب العام بإنجلترا، المقدمة سنوياً من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية. وسبق لصلاح الفوز بالجائزة الأهم على مستوى اللاعبين بإنجلترا خلال موسم 2017 - 2018، الذي قدم خلاله أداءَ مذهلاَ شهد تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية، وكذلك في موسم 2021 -2022، ويعد صلاح أحد 7 لاعبين توجوا بالجائزة مرتين، بينما يعتبر اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في مناسبتين، بعدما حصل عليها محرز مرة وحيدة فقط، وفي حال تتويج قائد منتخب الفراعنة بالجائزة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية يحصل عليها 3 مرات.

لن تقتصر تحديات محمد صلاح في الموسم الجديد على مسيرته مع ليفربول فحسب، بل تنتظره مهام أخرى مع منتخب مصر، ويرغب صلاح في قيادة منتخب الفراعنة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010، عقب تأهل الفريق للمسابقة القارية، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، وبعدما قاد المنتخب المصري للمباراة النهائية في أمم أفريقيا عامي 2017 بالجابون و2022 في الكاميرون، يطمع صلاح في أن يبتسم الحظ له خلال النسخة المقبلة بالحصول على الكأس للمرة الأولى في مشواره مع الفريق.

وحجز منتخب مصر رسميا مقعده في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بها، قبل خوض مباراته الأخيرة بالتصفيات أمام منتخب إثيوبيا في سبتمبر المقبل، حيث ينتظر إجراء قرعة مرحلة المجموعات في النهائيات، التي تقام في 12 أكتوبر القادم.

يهدف محمد صلاح لقيادة منتخب مصر لتحقيق انطلاقة رائعة في بدء مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتنطلق تصفيات المونديال هذا العام، حيث تجرى الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر القادم.

وكانت قرعة التصفيات، التي جرت الشهر الماضي، أوقعت منتخب مصر، الذي يتطلع للصعود للمونديال للمرة الرابعة، في المجموعة الأولى برفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وتستمر التصفيات الأفريقية حتى عام 2025، حيث يتطلع فريق المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتصدر المجموعة من أجل التأهل مباشرة للمونديال بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.