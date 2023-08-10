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بنفيكا «سوبر» البرتغال

بنفيكا «سوبر» البرتغال
10 أغسطس 2023 11:30

 
لشبونة (د ب أ)

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تُوج بنفيكا بلقب كأس سوبر البرتغال لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه المثير 2-صفر على غريمه التقليدي بورتو.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، بادر بنفيكا بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة 61، قبل أن يضيف الكرواتي بيتار موسى، الهدف الثاني في الدقيقة 68، وتضاعفت معاناة بورتو في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد نجمه المخضرم بيبي في الدقيقة 90.
ورغم النقص العددي، أشعل بورتو اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل لاعبه البرازيلي جالينو هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن سرعان ما قرر حكم المباراة إلغاءه، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».
وأنهى بورتو المباراة بدون مديره الفني سيرجو كونسيساو، الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.
وبذلك ثأر بنفيكا من خسارته 1-2 أمام بورتو، في آخر مواجهة جمعت الفريقين خلال شهر أبريل الماضي ببطولة الدوري.
ودائماً ما تجرى مباراة السوبر البرتغالي في افتتاح الموسم الكروي كل عام بين الفريقين الفائزين بلقبي الدوري والكأس في الموسم السابق.
وشارك بنفيكا في اللقاء عقب فوزه بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ38 في تاريخه الموسم الماضي، الذي شهد فوز بورتو بلقب كأس البرتغال للمرة الـ19، إثر تغلبه على سبورتنج براجا في المباراة النهائية.

البرتغال
بنفيكا
بورتو
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