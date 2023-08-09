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الرياضي

موسم كرة الصالات ينطلق 3 سبتمبر بكأس الاتحاد

كأس الاتحاد أول منافسات الصالات (الاتحاد)
10 أغسطس 2023 01:06

الشارقة (الاتحاد)

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أجرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات قرعة بطولتي كأس الاتحاد للرجال وكاس الإمارات للرديف في مقر اللجنة بإمارة الشارقة بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة وشهاب العوضي الأمين العام وكريم خليل المدير التنفيذي للجنة إلى جانب ممثلي الأندية الذين تقدمهم عميد الإداريين فيصل عبدالله ممثلاً لناديه الجديد الحمرية بعد أن ألغى الشارقة اللعبة، ومن نادي اتحاد كلباء كل من عبدالرحمن الدرمكي أمين سر عام النادي وجاسم خاوي وعبدالله النقبي وأحمد بني ياسي من البطائح وسالم الظهوري من دبا الحصن وحسن الزريف من نادي مليحة وغاب عن الحضور هيثم عيد الحمادي مدير فريق خورفكان بداعي السفر خارج الدولة.
وتقرر أن تنطلق بطولة كأس الاتحاد للرجال 3 سبتمبر 2023 بمواجهة التحدي بين البطائح والحمرية ومليحة وخورفكان في الجولة الأولى، وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق إلى مجموعتين، خورفكان ودبا الحصن ومليحة في المجموعة الأولى، والبطائح والحمرية واتحاد كلباء في المجموعة الثانية، وتلعب مباريات كأس الاتحاد بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة وبعد نهاية مباريات المجموعات يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي، لينتظر الفائز من ثالث المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الأولى ونفس النظام يتبع أيضاً في كاس الإمارات حسب لوائح البطولتين.
وكانت قرعة كأس الإمارات للرديف قد أوقعت الحمرية مع البطائح وخورفكان في المجموعة الأولى واتحاد كلباء ومليحة ودبا الحصن في المجموعة الثانية. أكد عبدالملك جاني أن كرة قدم الصالات قادرة على تجاوز كل المطبات والصعاب، مستشهداً بأنها اللعبة الوحيدة التي نجحت في الصمود في وجه جائحة كورونا بفضل تكاتف أسرة اللعبة على مستوى اللجنة والأندية والحكام. وأعرب عن تفاؤله بالموسم الجديد الذي سيكون من الأجمل، وقال إن مجلس الشارقة الرياضي وعد بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية والاهتمام باللعبة ومتفائلون بصورة كبيرة بتعاون كبير ومميز أيضاً مع اتحاد كرة القدم.

كرة الصالات
كأس الاتحاد لكرة الصالات
اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات
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