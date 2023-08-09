بيريرا يبصم بـ«السبعة» في رحلة إعداد الشارقة للموسم الجديد

علي معالي (دبي)

فرض البرازيلي لوان بيريرا، مهاجم فريق الشارقة، نفسه مبكراً على تشكيلة «الملك» قبل انطلاق مباريات الموسم، بفضل الأهداف الـ 7 التي سجلها حتى الآن في 5 مباريات خلال فترة الإعداد، من أصل 13 هدفاً سجلها الفريق في المعسكر النمساوي و«ودية عجمان»، استعداداً لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

استطاع لوان أن يضع بصمته الأولى في المباراة الافتتاحية بالنمسا أمام فريق ميزوكوفيشدي الروماني التي انتهت بالتعادل 1-1، وفي المباراة الودية الثالثة سجل هدفاً من الـ 4 التي سجلها الفريق في شباك فريق ريسيتا الروماني، والتي انتهت بالتعادل 4-4، وفي المباراة الرابعة سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك البطائح، وهو الهدف الأخير له في المعسكر، ليعود اللاعب إلى هوايته المفضلة عندما التقى فريق عجمان في الإمارة الباسمة وسجل هدفين انتهت بهما المباراة لمصلحة الشارقة.

وبهذه النسبة من الأهداف يكون لوان قد سجل أكثر من 53% من أهداف الفريق في فترة الإعداد، وبالتالي يضع نفسه مبكراً تحت منظار كوزمين ليقود هجوم الفريق مع بقية اللاعبين، ويتفوق في التهديف رغم وجود لاعبين لديهم باع طويل في هز شباك المنافسين مثل كايو لوكاس وباكو ألكاسير.

وكانت انطلاقة لوان بيريرا (23 عاماً)، في الموسم الماضي قوية تهديفياً، ولكنه جولة بعد الأخرى بدأ يتراجع في هز شباك المنافسين في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل 6 أهداف، وهي أعلى نسبة في مشواره، سواء في ملاعبنا، أو عندما كان في البرازيل بصفوف فريق آفاي.

ولم يظهر الغيني عثمان كمارا أو كايو لوكاس في قائمة الهدافين رغم براعته في الموسم الماضي، وسجل ألكاسير وبيانيتش وخالد باوزير وسعيد الكعبي، في المقابل غاب التونسي فراس بالعربي تماماً عن مباريات الفريق حتى الآن.