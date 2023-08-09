أبوظبي تستضيف تحديات الملاكمة في نزالات «رايزين ستارز أريبيا»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «النجوم العربية الصاعدة» سلسلة النزالات القتالية الأولى من نوعها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 9 سبتمبر المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي، بدعم من شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس» وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما يسهم في تغيير قواعد لعبة الملاكمة في العالم العربي، من خلال توفير منصة لعرض أفضل المواهب العربية للجمهور في المنطقة والعالم.

وقال أحمد عبد المجيد صديقي، مؤسس شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: «لقد كنا من رواد هذه الرياضة في المنطقة، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح «نادي راوند 10 للملاكمة» في الإمارات، لقد حان الوقت لنظهر للعالم أن دورنا لا يقتصر على استضافة البطولات العالمية الكبرى في المنطقة فحسب، بل نمتلك أيضاً المواهب المحلية التي تنافس أعلى المستويات في الملاكمة وأن تصبح نجوماً بارزة في هذه الرياضة».

وبموافقة لجنة الملاكمة المحترفة في الشرق الأوسط، سيتم بث نزالات «النجوم العربية الصاعدة» على الهواء مباشرة على منصات إقليمية ودولية مثل قناة أبوظبي الرياضية وقناة «إي إس بي إن نوك أوت»، بما يرسخ مكانة الإمارة وقدرتها على استضافة كبريات الرياضات القتالية في شبه الجزيرة العربية.

من جانبه، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتماشى إقامة نزالات رايزين ستارز أريبيا مع رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للرياضات القتالية وغيرها من الفعاليات وحقوق الامتياز الرياضية الكبرى. ونؤكد التزامنا العمل على تمكين وتطوير المواهب المحلية، ونفخر بدعم هذه المجموعة الرائعة من المقاتلين الإماراتيين والعرب الذين يساعدون على تعزيز الرياضة والارتقاء بها في دولة الإمارات والمنطقة ككل. ونسلّط الضوء من خلال هذا الدعم على مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة تقدم تجارب ترفيهية استثنائية ومتنوعة تلبي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء من حول العالم».

وتستهل النزالات فعالياتها بمواجهة بين الموهبة المغربية موسى غلام، المصنف حالياً في المركز 14 في المجلس العالمي للملاكمة، ضد منافس اللقب العالمي السابق ماتياس كارلوس أدريان رويدا، ويمثل هذا النزال أول ظهور لغلام في الشرق الأوسط، ويتنافسان كلاهما على لقب العالم.

ويشهد الحدث الرئيسي المشترك مشاركة الملاكم الإماراتي سلطان النعيمي في مباراة من 10 جولات،أمام جيمسي كبذنج من تنزانيا، وكان سلطان، المعروف بسرعته وخفة حركته، قد جذب الأنظار إليه بأدائه الرائع في المباراة الأخيرة التي نظمتها شركة «ماتش روم بوكسينج» في أبوظبي. ويعد النعيمي واحداً من قلة من الملاكمين المحترفين في الدولة، ويحمل لقب بطل الإمارات سابقاً للهواة، ومن المتوقع أن يقدم عرضاً مثيراً أمام جماهيره.

ويشارك في النزالات أيضاً بدر سمرين بطل الملاكمة الأردنية المحترف والحاصل على الميدالية البرونزية في أبطال العالم للهواة، ويحظى سمرين بثمانية نزالات وثمانية انتصارات، منها سبعة بالضربة القاضية المذهلة، وتعد كل منها أكثر إثارة من سابقتها، وسيخوض سمرين النزال ضد المقاتل المكسيكي القوي خوسيه جونزاليس، الذي حقق 16 انتصاراً باسمه، ما يضمن استمتاع الجمهور بمشاهدة نزال لا يُنسى.

وسيشهد الحدث أيضاً مشاركة الملاكم الأردني بشارة صبار والملاكم الهندي محمد أظهر وجهاً لوجه على لقب المجلس العالمي للملاكمة للشباب، كما يشارك في وزن كروزر من مصر، يوسف كرار، ومروان محمد مدبولي، وستشمل النزالات الأخرى ملاكمين من إيران والبحرين والمغرب.

وتقوم شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس» بالترويج وإدارة الملاكمين في المنطقة لمدة 10 سنوات، وتضم أكثر من 30 موهبة إقليمية وعالمية، وشملت فعالياتها البث العالمي لخمسة عروض لألقاب عالمية على قنوات «إي إس بي إن» و«سكاي سبورتس» وعدد من الشبكات الرئيسة الأخرى.