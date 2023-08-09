«رفعات القوة» يستعد لمونديال أصحاب الهمم بـ«معسكر تركي»

أبوظبي (وام)

اختتم منتخب رفعات القوة استعداداته في تركيا للمشاركة في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الحالي، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة. وأكد عبد الله حسن، المشرف الإداري على إعداد المنتخب الوطني، مشاركة 12 لاعباً في البطولة في أوزان 55 كجم، و67 كجم، و88 كجم، و97 كجم و100 كجم، و107 كجم، والوزن المفتوح.

وأوضح أن معسكر الإعداد في تركيا كان المحطة الثانية والأخيرة في استعدادات الفريق للبطولة، معرباً عن تطلعاته في إظهار المستوى الفني اللائق من أبطال المنتخب، وتحقيق أرقام شخصية، بالإضافة للمنافسة المتوقعة في وزن 97 كجم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدريبات الفنية والبدنية مع اقتراب البطولة، بالرغبة الكبيرة من جانب اللاعبين في تحقيق نتائج جيدة، مثلما كان الحال في مشاركاتهم الدولية السابقة.