51 فئة تنافسية في بطولة الإمارات لبناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم السبت المقبل، بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين، وسط مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين، وتشمل المنافسات إقامة 51 وزناً للشباب والرجال والماسترز.

وتهدف البطولة، التي تعد إحدى اهم البطولات التي تقام ضمن خطة البطولات المحلية، إلى تسليط الضوء على اللاعبين الموهوبين، تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

ووجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بأن يكون الدخول مجانياً للجمهور دعماً لهم للحضور لتشجيع اللاعبين المشاركين، كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين المساهمة بإخراج البطولة بأفضل المستويات الفنية والتنظيمية، ومثنياً على جهود فريق العمل التنفيذي واللجنة المنظمة للبطولة، متمنياً لجميع اللاعبين تقديم أفضل المستويات الفنية، وبما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصاً جيدة لانتخاب اللاعبين وضمهم للمنتخب الوطني. بدوره، أكد أحمد جوهر مدير البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد، جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق الحدث، مبيناً أن المنافسات ستكون قوية تزامناً مع مشاركة نخبة من اللاعبين المميزين.