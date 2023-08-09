«الندبة الشحية» في استقبال «الرسام» مع «الصقور»

معتصم عبدالله (رأس الخيمة)

على أنغام «يا مرحبا باللي حضر»، ونداءات «الندبة الشحية» التي تعبر عن الفرح في المناسبات المبهجة، استقبل نادي الإمارات لاعبه الجديد النجم الإسباني إندريس إنييستا صاحب الـ 39 عاماً، في مؤتمر صحفي حاشد بقاعة المؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بميناء العرب في رأس الخيمة.

وجرى خلال المؤتمر، بحضور يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، توقيع مراسم العقد الرسمي لإعلان انضمام «الرسام» إنييستا لقائمة «الصقور»، في الوقت الذي أكد فيه البطران استمرار النجم الإسباني لمواسم مقبلة مع النادي.

وجرت قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، مراسم استقبال مبهجة لإنييستا، بعدما نظم النادي استقبالاً تراثياً أطلقت خلاله نداءات «الندبة الشحية» التي تعد واحدة من أنواع الفن التراثي المرتبطة بقبيلة «الشحوح»، والتي ترمز للترحيب بقدوم زائر أو ضيف مرموق، وفي الأفراح الشعبية والمناسبات القومية.

وثمن يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، دعم القيادة الرشيدة للنادي، شاكراً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى للنادي، لمجلس إدارة نادي الإمارات.

ورحب البطران بانضمام إنييستا لقائمة «الصقور» في الموسم الجديد، وقال: «الإمارات نادٍ كبير ويستحق أن يضم لاعباً بمكانة إنييستا، ونشعر بسعادة غامرة لاكتمال الصفقة وحضور ومشاركة الرسام في دورينا، ونأمل أن تضيف مشاركته نجاحاً جديداً لنادي الإمارات ولإمارة رأس الخيمة ولمسابقة دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «وقعنا عقداً لمدة موسم مع النجم إنييستا وأثق في استمراره لمواسم مقبلة في ظل وجود خطة فنية واستراتيجية للنادي»، وتمنى البطران للاعب وعائلته إقامة ممتعة في رأس الخيمة، داعياً الشركات العالمية للاستثمار في نادي الإمارات وإمارة رأس الخيمة ذات الجذب السياحي، ولفت إلى أن التعاقد مع اللاعب يدعم جهود الجذب السياحي.

في المقابل، عبر النجم الإسباني إنييستا والذي سيظهر برقم قميصه المعتاد 8 مع «الصقور» في الموسم الجديد لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، عن سعادته بالتواجد في الإمارات وفي رأس الخيمة، مشيداً بمشاعر الحفاوة التي استقبل بها، مثمناً ثقة قيادة إمارة رأس الخيمة في إمكانياته الفنية.

وقال: «وجدت كل الترحاب من رئيس مجلس إدارة النادي وفريق العمل، واطلعت على مشروع النادي، وسعيد بالتجربة الجديدة مع نادي الإمارات بعد محطتين سابقتين في مشواري الكروي مع ناديي برشلونة الإسباني، وفيسيل كوبي الياباني».

وأضاف: «أتطلع لفتح صفحة جديدة وتحدٍ آخر في مشواري الكروي مع نادي الإمارات، وسأبذل قصارى جهدي، وأقدم كل ما في وسعي من أجل تطوير كرة القدم ودعم اللاعبين الشباب ومساعدة الأطفال المولعين بالكرة ودعم الأكاديميات في رأس الخيمة والإمارات بشكل عام».

ولفت إنييستا إلى الدور المهم لعائلته الصغيرة في دعم مشواره الكروي، وقال: «عائلتي مهمة، أتمنى أن يقضوا أوقاتاً طيبة في رأس الخيمة وأتطلع للنجاح في تجربتي مع نادي الإمارات».

واستحضر النجم الدولي السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، ذكرياته مع ملاعب الإمارات بعدما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2003، وتوج مع البلوجرانا بلقب كأس العالم للأندية بأبوظبي 2009، وقال: «لدي ذكريات رائعة في ملاعب الإمارات، وسعيد بالعودة مجدداً، وسأكون على العهد لتقديم أفضل ما لدي من أجل نادي الإمارات».

ووصف محمد الجالبوت، مدرب فريق الإمارات، التعاقد مع الإسباني أندريس إنييستا بأنه نقلة نوعية في التعاقدات، وقال: «إنييستا أسطورة بكل تأكيد، والتعاقد معه يحقق مكاسب للكرة الإماراتية ولدورينا، وأعتقد أن نادي الإمارات خطا خطوة مهمة جداً وكبيرة بانتداب لاعب بقيمة إنييستا».

وأضاف: «من الناحية الفنية إنييستا لاعب مهم، سيكون مفيداً لنا في غرفة الملابس وداخل الملعب وسينقل خبراته الكبيرة لزملائه، وسيستفيد الفريق من شخصيته ومن تجاربه في المواقف المختلفة، أنا كمدرب سعيد بوجوده وأعتقد أنه سيكون مفيداً وإضافة لنا».

وأوضح الجالبوت أنه سعيد بتدريب لاعب مثل «الرسام»، متمنياً أن يحقق النجاح وأن يقدم الإضافة، لافتاً إلى أن الأجواء في النادي ستساعده على التأقلم بسرعة.