«الزعيم» يُكثف التدريبات قبل «الودية الأخيرة»

دبي (الاتحاد)

يواصل فريق العين تدريباته التحضيرية لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك مع إقامة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، مع سعي المدرب ألفريد شرودر على رفع الجاهزية البدنية للاعبي «الزعيم» قبل بداية الاستحقاقات الرسمية.

ويخوض العين مباراة ودية أخيرة أمام خورفكان يوم السبت المقبل، ستكون مفتوحة مرة أخرى أمام الجماهير في استاد هزاع بن زايد، في مبادرة تلاقي استحساناً من عشاق «الأمة العيناوية» للبقاء على تواصل مع الفريق، حيث شهدت المباراة الماضية أمام الخالدية البحريني حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواءً مميزة.

وأعرب نواف محمد الجابر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الخالدية، عن بالغ شكره وتقديره، لإدارة العين على حفاوة الاستقبال وتهيئة أسباب النجاح للمعسكر الإعدادي الخاص ببطل الدوري البحريني في مدينة العين، وقال: «المؤكد أن هناك علاقة وطيدة تربط الناديين، والتي كما تابع الجميع ترجمت عملياً في الاستقبال الراقي بداية من الوصول للمطار، كما أن الاختيار لمدينة العين التي يمثلها أحد أندية النخبة على مستوى قارة آسيا عزز من رغبة الجهاز الفني في دخول تجربة ودية قوية، وفي اعتقادي أن الفريقين خرجا من هذه المباراة بالمكاسب الفنية المرجوة».

وأضاف: «جمهور العين استقبلنا لحظة هبوط الطائرة على مطار العين الدولي وقبل الوصول حتى لمقر الإقامة في دار الزين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي بدا لافتاً ومميزاً، كما أن الحضور الحاشد على مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال المواجهة الودية ليس من الممكن أن تشاهده إلا في مباراة رسمية».

وعن طموحات الخالدية، قال: «نتطلع إلى الاستمرار في موقعنا التنافسي على الألقاب كما ذكرت لكم بالإضافة إلى التحدي الجديد في المعترك القاري، حيث يواجه الخالدية نادي النهضة العماني في تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي والتركيز أيضاً على تمثيل دولة البحرين قارياً ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق».

واختتم الجابر حديثه قائلاً: «نود أن نؤكد لجماهير نادي الخالدية بأن العمل مستمر من أجل تحقيق طموحات نادينا وإسعادهم، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق ولا يفوتني هنا كذلك أن أعرب عن أمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد لنادي العين على الصعيدين المحلي والقاري».